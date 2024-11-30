Balık Kızartırken Kokusu Artık Evinize Asla Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Hamsi başta olmak üzere birçok balık türü, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak sıkça sofralarda yerini almaya başladı. Peki balık kızartırken bütün eve yayılan rahatsız edici koku nasıl önlenebilir? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde bolca bulunan hamsi, sofralara hem keyif hem de sağlık getiriyor. Fakat hamsi kızartılırken eve yayılan yoğun koku, bazıları için rahatsız edici olabiliyor. Peki bu sorun nasıl ortadan kaldırılır? İşte o yöntemler…
KAĞIT YÖNTEMİYLE HAMSİ KIZARTMASI
Hamsiyi yağlı kağıt üzerinde pişirmek, hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek sunuyor. Bu yöntem, geleneksel kızartma tekniklerine göre çok daha az yağ kullanıldığı için sağlıklı bir alternatif olmasının yanı sıra kokuyu da minimuma indiriyor.
NASIL YAPILIR?
Hamsileri temizledikten sonra yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Hafifçe tuzlayıp birkaç damla zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirerek, altın sarısı renginde lezzetli bir hamsi tabağı elde edebilirsiniz.
HAMSİ KOKUSUNA KARŞI MARİNE YÖNTEMİ
Hamsiyi pişirmeden önce marine yapmak, kokuyu azaltmanın etkili yollarından biridir.
Gerekli Malzemeler:
Zeytinyağı
Limon suyu
Rendelenmiş sarımsak
Tuz, karabiber, kekik
İsteğe bağlı olarak elma ya da beyaz sirke
Hamsileri bu malzemelerle iyice harmanlayın ve üzerini kapatarak buzdolabında 30-60 dakika dinlendirin. Bu yöntem, balığa enfes bir aroma kazandırırken kokuyu da büyük ölçüde azaltır.
TEMİZLİK VE ÖN HAZIRLIK
Hamsilerin temizliği sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:
Baş ve İç Temizliği: Hamsilerin başlarını ayırıp karın bölgesini iyice temizleyin.
Soğuk Suda Bekletme: Temizlenen balıkları, soğuk su dolu bir kaba alarak 20-30 dakika bekletin. Bu işlem, hem kokuyu azaltır hem de balıkların daha taze görünmesini sağlar.
YÜKSEK ATEŞTE PİŞİRİN
Hamsiyi tavada pişirmek, en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Ancak daha iyi sonuç almak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir:
Balıkları mısır ununa güzelce buladıktan sonra sıkı bir şekilde tavaya dizin.
Tavanın tabanını yağla kaplayın ve balıkları yüksek ateşte 7-8 dakika boyunca pişirin.
Balıkların her iki tarafını eşit şekilde kızartarak servis edin.
BESİN DEĞERLERİYLE HAMSİ
Diyetinize lezzet katmak için harika bir seçenek olan hamsi, yüksek protein ve düşük yağ oranıyla sıkça tercih edilir.
100 gram hamsi: 115 kalori, 17 gram protein, 5 gram yağ içerir ve karbonhidrat içermez.
Bir porsiyon (200 gram) hamsi ise yaklaşık 230 kaloridir.