Balık Kızartırken Kokusu Artık Evinize Asla Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor

Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde bolca bulunan hamsi, sofralara hem keyif hem de sağlık getiriyor. Fakat hamsi kızartılırken eve yayılan yoğun koku, bazıları için rahatsız edici olabiliyor. Peki bu sorun nasıl ortadan kaldırılır? İşte o yöntemler…

KAĞIT YÖNTEMİYLE HAMSİ KIZARTMASI

Hamsiyi yağlı kağıt üzerinde pişirmek, hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek sunuyor. Bu yöntem, geleneksel kızartma tekniklerine göre çok daha az yağ kullanıldığı için sağlıklı bir alternatif olmasının yanı sıra kokuyu da minimuma indiriyor.

NASIL YAPILIR?

Hamsileri temizledikten sonra yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Hafifçe tuzlayıp birkaç damla zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirerek, altın sarısı renginde lezzetli bir hamsi tabağı elde edebilirsiniz.