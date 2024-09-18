Balığı Tuz Yerine Buna Batırın Bakın Ne Oluyor: Meğer En Etkili Yöntem Buymuş

Tuzun koruyucu etkisinden yoksun olan bu balıklar, özellikle özenli saklama gerektiriyor. Çabuk bozulabilen balıkları uzun süreli olarak korumanın yöntemi ise balık yemeği sevenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki balık nasıl uzun süreli taze ve sağlıklı saklanabilir? İşte tuzsuz balığı taze tutmak için dikkat edilmesi gereken adımlar...

1. Kaliteli Balık Seçimi



Balığın uzun süre dayanabilmesi için tazeliği önemlidir. Gözleri canlı, eti sıkı ve kokusu hafif olan balıklar tercih edilmelidir. Böylece daha dayanıklı ve besin değerini koruyan bir ürün elde edersiniz.

2. Soğutma Koşulları

Tuzsuz balık, soğuk ortamda daha uzun süre tazeliğini korur. Balığı hemen buzdolabına koyup, en soğuk bölmesinde saklamak gereklidir. Streç filmle sararak ya da hava geçirmez bir kapta saklamak, balığın bozulmasını geciktirecektir.