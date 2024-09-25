Bakanlıktan Zincir Marketlere Yeni Yasak: Artık O Ürünü Satamayacaklar

Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerde satışa sunulan ve kullanıcıyı aldatmaya yönelik etiket barındıran ürünlere ilişkin yeni bir kısıtlama kararı aldı.



BU PEYNİRLERİN SATIŞINA KISITLAMA GELDİ



Geçtiğimiz yıl yapılan duyurular ile market zincirlerinde 'Limon suyu, narlı sos' gibi ürünlerin satışını yasaklayan bakanlık, son değişiklikte peynir ürünlerini incelemeye aldı. Milyonlarca vatandaşın satın aldığı eritme peynirlere ilişkin değişikliğe giden Tarım ve Orman Bakanlığı, bu peynirlerde sıklıkla kullanılan ‘tu­lum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri’ gibi ifadelere yasak getirdi.



Bir yandan peynir ürünü üreten firmalara söz konusu değişiklik noktasında uyarılarda bulunan bakanlık, bir yandan da süpermarketlerle paylaştığı mesaj ile denetimlerin artırılmasını talep etti.



Tarım Bakanlığı'nın yasak çalışmaları kapsamına dahil etmeyi düşündüğü yeni ürünler de belli oldu.



