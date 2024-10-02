Bakanlık Yasakladı: Tüm Marketlerden Apar Topar Kaldırılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. Artık tüm marketlerde resmen yasaklandı. Herkesin severek kullandığı o ürünler tek tek raflardan kaldırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve ve sebzelerle ilgili getirdiği kısıtlamaların ardından, şimdi de peynir ürünlerini mercek altına aldı. Bakanlık yetkilileri, marketlerde satılan eritme peynirlerinin etiketlerinde yanıltıcı ifadelerin ve görsellerin kullanımını yasaklama kararı aldı. Herkesin severek tükettiği o ürünler market raflarından tek tek kaldırılacak yerine yeni ambalajlı ürünler getirilecek.
RAFLARDAN TEK TEK KALDIRILACAK
Gelen bilgilere göre, özellikle kaşar peynirine göre daha az sütle üretilen tost peynirleri, yanıltıcı ambalajları nedeniyle sıklıkla "kaşar peyniri" olarak algılanarak satın alınıyor. Bu tür yanlış anlamaların önüne geçmek amacıyla, bakanlık, eritme peynirleri üzerinde "tulum", "örgü", "çeçil", "dil", "tel", "kaşar" ve "tost peyniri" gibi ifadelerin kullanılmasına yönelik kısıtlamalar getiriyor.
KISITLAMANIN ŞARTLARI GENİŞLETİLDİ
Ayrıca, piyasada bulunan birçok peynir ürününde, keçi, inek ve koyun sütlerinin karışımı kullanılmasına rağmen, firmaların ambalajlarda hayvan görsellerine yer vererek tüketicileri yanıltma yoluna gittiği tespit edildi. Yeni düzenleme ile bu tür yanıltıcı uygulamalar da yasaklanacak.