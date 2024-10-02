Bakanlık Yasakladı: Tüm Marketlerden Apar Topar Kaldırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve ve sebzelerle ilgili getirdiği kısıtlamaların ardından, şimdi de peynir ürünlerini mercek altına aldı. Bakanlık yetkilileri, marketlerde satılan eritme peynirlerinin etiketlerinde yanıltıcı ifadelerin ve görsellerin kullanımını yasaklama kararı aldı. Herkesin severek tükettiği o ürünler market raflarından tek tek kaldırılacak yerine yeni ambalajlı ürünler getirilecek.