Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?...
Tarım ve Orman Bakanlığı, sitesinde vatandaşların merak ettiği birçok konuyu yanıtladı. İşte tüm detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinde yer alan “Bunları Biliyor Musunuz?” başlıklı bilgilendirme sayfasında, vatandaşların sıkça merak ettiği gıda tüketimiyle ilgili önemli soruları yanıtladı. İşte, doğru bilinen yanlışlar ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar:
DOĞADAN TOPLANAN MANTAR ZEHİRLİ Mİ?
Bakanlık, doğadan toplanan mantarların pişirilerek zehirliliklerinin giderileceği algısının yanlış olduğunu vurguladı. Zehirli bileşiklerin çoğunun ısıya dayanıklı olduğunu belirten yetkililer, pişirme, kaynatma veya kurutma işlemlerinin mantarın zehirliliğini ortadan kaldırmadığını ifade etti. Bu nedenle, yenilebilir olduğu kesin olarak bilinmeyen mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
BALIK VE YOĞURT BİRLİKTE TÜKETİLİR Mİ?
Balıkla yoğurt tüketimi konusunda halk arasında yaygın olan zehirlenme endişesine de açıklık getirildi. Taze balık ve yoğurdun birlikte tüketilmesinin herhangi bir sağlık riski yaratmadığı belirtilirken, asıl tehlikenin bayat balıklardan kaynaklandığı ifade edildi. Bayat balıktaki histamin proteininin, yoğurtla birlikte tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara ve zehirlenmelere yol açabileceği vurgulandı. Tüketicilere, balığın tazeliğinden emin oldukları durumlarda yoğurtla birlikte tüketebilecekleri bilgisi verildi.
GEÇ PİŞEN TAVUK DAHA MI DOĞAL?
Tavuğun pişme süresiyle ilgili de bilgilendirmede bulunuldu. Köy tavuklarının geç pişmesinin, yaşlarının daha büyük olmasından ve farklı ırklara ait olmalarından kaynaklandığı belirtildi. Marketlerde satılan tavukların ise hızlı büyüyen etlik piliçlerden elde edildiği için daha kolay piştiği ifade edildi.
TAVUK PİŞİRMEDEN ÖNCE YIKANIR MI?
Bakanlık, tavuk etinin pişirilmeden önce yıkanmasının mutfağın diğer bölgelerine mikroorganizma bulaştırma riski taşıdığına dikkat çekti. Tavuğun iyi pişirilmesinin, mikroorganizmaları yok etmek için yeterli olduğu bilgisi paylaşıldı.
ESMER ŞEKER DAHA SAĞLIKLI MI?
Esmer şekerin beyaz sofra şekerine göre daha sağlıklı olduğu algısının doğru olmadığını belirten bakanlık, esmer şekerin yalnızca şeker kamışı melası ilavesiyle renklendirildiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün serbest şeker tüketimini sınırlandırma önerisi hatırlatılarak, aşırı şeker tüketiminden kaçınılması gerektiği vurgulandı.
KİRLİ YUMURTA YIKANMALI MI?
Kirli yumurtaların yıkanmasının, kabuklarındaki mikroorganizmaların yumurtanın içine girebilmesine neden olduğu belirtildi. Ambalajlı yumurtaların yıkanmadan, kapalı kaplarda muhafaza edilmesi gerektiği ifade edildi.
ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN SİYAHLIĞI BOYA MI?
Zeytin çekirdeğinin siyah olmasının, zeytinin olgunlaşma süreciyle ilgili olduğu açıklandı. Tam olgunlaşan zeytinlerde kabuğun rengine siyah/mor fenollerin çekirdeğe kadar işlediği belirtildi.
KÜFLÜ GIDALAR TÜKETİLEBİLİR Mİ?
Küf oluşan gıdaların sadece küflü kısmını kesip tüketmenin doğru bir yöntem olmadığı ifade edildi. Su oranı yüksek gıdalarda ve et ürünlerinde, gözle görülmeyen küf misellerinin derinlere yayılarak toksin üretebileceği belirtilerek, bu tür gıdaların tamamen tüketilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.
Vatandaşların gıda güvenliği konusunda daha bilinçli hareket etmesi için bu tür bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde düzenli olarak paylaşılmaya devam edecek.