Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?...

BALIK VE YOĞURT BİRLİKTE TÜKETİLİR Mİ?

Balıkla yoğurt tüketimi konusunda halk arasında yaygın olan zehirlenme endişesine de açıklık getirildi. Taze balık ve yoğurdun birlikte tüketilmesinin herhangi bir sağlık riski yaratmadığı belirtilirken, asıl tehlikenin bayat balıklardan kaynaklandığı ifade edildi. Bayat balıktaki histamin proteininin, yoğurtla birlikte tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara ve zehirlenmelere yol açabileceği vurgulandı. Tüketicilere, balığın tazeliğinden emin oldukları durumlarda yoğurtla birlikte tüketebilecekleri bilgisi verildi.

GEÇ PİŞEN TAVUK DAHA MI DOĞAL?

Tavuğun pişme süresiyle ilgili de bilgilendirmede bulunuldu. Köy tavuklarının geç pişmesinin, yaşlarının daha büyük olmasından ve farklı ırklara ait olmalarından kaynaklandığı belirtildi. Marketlerde satılan tavukların ise hızlı büyüyen etlik piliçlerden elde edildiği için daha kolay piştiği ifade edildi.