Bahçıvanlar Meğer Yıllardır Bunu Yapıyormuş! Hasadı 2 Katına Çıkarıyor, Verimi Artıyor

İç mekanlarda domates yetiştirmek isteyenler için profesyonel bahçıvanlardan değerli bir tüyo paylaşıldı. Bu basit yöntem, hasadı iki katına çıkarıyor…

Kaynak: Haber Merkezi

Domates
Son Güncelleme:
Bahçıvanlar Meğer Yıllardır Bunu Yapıyormuş! Hasadı 2 Katına Çıkarıyor, Verimi Artıyor - Resim: 1

Evde domates ekmeyi düşünüyorsunuz ama verimi nasıl artıracağınızı bilmiyor musunuz?

Çoğu kişi, farkında olmadan yapılan yaygın bir hata nedeniyle daha düşük verim alıyor. Ancak, profesyonel yetiştiricilerin kullandığı etkili bir teknikle, domates hasadınızı iki katına çıkarabilirsiniz.

1 3
Bahçıvanlar Meğer Yıllardır Bunu Yapıyormuş! Hasadı 2 Katına Çıkarıyor, Verimi Artıyor - Resim: 2

İşte bahçıvanların uzun yıllardır sakladığı o sır…

DOMATESLERİN DAHA ÇABUK BÜYÜMESİNİ SAĞLIYOR

Domates yetiştiriciliğinde yapılan en yaygın hatalardan biri, sadece tek seferlik ekim yapmaktır.

2 3
Bahçıvanlar Meğer Yıllardır Bunu Yapıyormuş! Hasadı 2 Katına Çıkarıyor, Verimi Artıyor - Resim: 3

Ancak profesyonel yetiştiriciler, bitkilerin büyümesini hızlandırmak ve güçlü kök sistemleri oluşturmak için art arda ekim yöntemini tercih ediyor. Bu teknik sayesinde bitkiler daha dirençli hale gelirken, verimlilik de önemli ölçüde artıyor.

3 3