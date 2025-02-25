Bahçıvanlar Meğer Yıllardır Bunu Yapıyormuş! Hasadı 2 Katına Çıkarıyor, Verimi Artıyor
İç mekanlarda domates yetiştirmek isteyenler için profesyonel bahçıvanlardan değerli bir tüyo paylaşıldı. Bu basit yöntem, hasadı iki katına çıkarıyor…
Kaynak: Haber Merkezi
Evde domates ekmeyi düşünüyorsunuz ama verimi nasıl artıracağınızı bilmiyor musunuz?
Çoğu kişi, farkında olmadan yapılan yaygın bir hata nedeniyle daha düşük verim alıyor. Ancak, profesyonel yetiştiricilerin kullandığı etkili bir teknikle, domates hasadınızı iki katına çıkarabilirsiniz.
İşte bahçıvanların uzun yıllardır sakladığı o sır…
DOMATESLERİN DAHA ÇABUK BÜYÜMESİNİ SAĞLIYOR
Domates yetiştiriciliğinde yapılan en yaygın hatalardan biri, sadece tek seferlik ekim yapmaktır.
Ancak profesyonel yetiştiriciler, bitkilerin büyümesini hızlandırmak ve güçlü kök sistemleri oluşturmak için art arda ekim yöntemini tercih ediyor. Bu teknik sayesinde bitkiler daha dirençli hale gelirken, verimlilik de önemli ölçüde artıyor.