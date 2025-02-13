Bahçeye Vazelin Sürün Farkı Görün: Duyunca Etkisine İnanamayacaksınız

Vazelin, bahçenizi istenmeyen misafirlerden korumak için basit ve etkili bir yöntemdir. Bu sayede kuşlarınızı beslerken aynı zamanda bitkilerinizi de koruyabileceksiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bahçeye Vazelin Sürün Farkı Görün: Duyunca Etkisine İnanamayacaksınız - Resim: 1

Bahçeler canlanırken, istenmeyen misafirlerimiz de ortaya çıkabiliyor. Özellikle sincaplar, bahçelerimizdeki bitkilere ve kuş yemliklerine zarar vererek canımızı sıkabiliyor. Peki, bu sevimli dostları bahçemizden uzak tutmanın doğal ve etkili bir yolu var mı? İşte detaylar...

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Bahçeye Vazelin Sürün Farkı Görün: Duyunca Etkisine İnanamayacaksınız - Resim: 2

Vazelin, sincapların tırmanma becerilerini engelleyen kaygan bir yüzey oluşturur. Kuş yemliklerinin asıldığı direklere sürülen vazelin, sincapların yukarı tırmanmasını zorlaştırır ve yemlere ulaşmalarını engeller. Bu sayede kuşlarımız rahatça beslenirken, bitkilerimiz de sincapların zararlarından korunur.

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Bahçeye Vazelin Sürün Farkı Görün: Duyunca Etkisine İnanamayacaksınız - Resim: 3

YAĞMUR YAĞDIĞINDA YENİLEYİN

Vazelini sürmeden önce, direği iyice temizleyin. Toz, toprak veya diğer kirler, vazelinin yüzeye yapışmasını engelleyebilir. Temizlenen direğe kalın bir tabaka halinde vazelin sürün.

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Bahçeye Vazelin Sürün Farkı Görün: Duyunca Etkisine İnanamayacaksınız - Resim: 4

Özellikle sincapların tırmanabileceği tüm noktalara dikkat edin. Vazelinin etkisini uzun süre koruması için düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerektiğinde yenilemeniz gerekir. Yağmur veya rüzgar gibi dış etkenler, vazelinin etkisini azaltabilir.

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