Bahçenin Bereketli Altın Zamanı: Mayıs Ayında Ne Ekilir? İşte Mayıs Ayında Ekilecek Sebze ve Meyveler

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlanırken, tarım ve bahçecilikle uğraşanlar için de en hareketli dönemlerden biri başladı. Mayıs ayı, toprak sıcaklığının ideal seviyelere ulaştığı, don tehlikesinin büyük ölçüde sona erdiği bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Bu da birçok sebze, meyve ve fide ekimi için oldukça uygun bir ortam sunuyor. Peki Mayıs ayında ne ekilir? İşte detaylar…

MAYIS AYINDA HANGİ SEBZELER EKİLİR?

Uzmanlara göre Mayıs, özellikle yazlık sebzelerin dikimi için altın bir fırsat. Bu ayda toprakla buluşturulabilecek sebzeler arasında şunlar yer alıyor:

Domates

Biber (sivri, dolmalık, çarliston)

Patlıcan

Salatalık

Kabak

Fasulye

Mısır

Bamya

Semizotu

Marul

Bu sebzeler, hem tarlalarda hem de hobi bahçelerinde yüksek verim sağlama potansiyeline sahip.

MAYIS AYINDA HANGİ MEYVELER DİKİLİR?

Meyve yetiştiriciliği ile ilgilenenler için de Mayıs ayı oldukça elverişli bir dönemdir. Bu ayda dikilebilecek bazı meyve türleri şunlardır:

Çilek

Karpuz

Kavun

Ceviz, Fındık ve Badem gibi bazı meyve ağaçlarının fidanları

Fidelerin sağlıklı gelişmesi için dikim sonrası düzenli sulama ve güneş alan konumlar tercih edilmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi