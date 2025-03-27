Baharat Diye Toz Yemeyin: Sahtesi ve Gerçeği Bu Şekilde Anlaşılıyor

Son dönemde birçok üründe taklit ve tağşiş tespit edilmeye devam ediyor. Sahte üretim baharatları da vurabiliyor. Peki baharatların sahtesi ve gerçeği nasıl ayırt edilir? İşte gerçek baharatı anlamanın yolu…

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Baharat Diye Toz Yemeyin: Sahtesi ve Gerçeği Bu Şekilde Anlaşılıyor

Bazı baharatların yüksek maliyeti, sahte üreticileri harekete geçiriyor ve tüketiciler yanıltılabiliyor. İşte en çok taklit edilen baharatlar ve sahtelerini anlamanın yolları:

1. Safran

Dünyanın en pahalı baharatı olan safranın sahtesi, aspir, aynısefa yaprağı ve hatta toksik boyalarla yapılabiliyor.

Gerçek safranı anlamak için:

Kaynar olmayan suya birkaç dal ekleyin. Gerçek safran, suyu yavaşça altın rengine çevirirken sahte olanlar hemen kırmızı boya salar.

2. Tarçın (Cassia vs. Seylan)

Piyasada genellikle ucuz Cassia tarçını, Seylan tarçını diye satılıyor.

Gerçek tarçını anlamak için:

Çubukları ince, katmanlı ve kolay kırılabilir olmalıdır.

İyot testi ile kontrol edebilirsiniz: Gerçek tarçın maviye, sahte tarçın koyu maviye döner.

Baharat Diye Toz Yemeyin: Sahtesi ve Gerçeği Bu Şekilde Anlaşılıyor - Resim : 1

3. Zerdeçal

İçine nişasta, tebeşir veya sarı kil katılarak sahtesi yapılabiliyor.

Gerçek zerdeçalı anlamak için:

Sade suya zerdeçal ekleyin; eğer dipte beyaz tortu oluşursa sahtedir.

4. Karabiber

Ezilmiş tohumlar, kabuklar ve dolgu maddeleri eklenerek sahtecilik yapılabiliyor.

Gerçek karabiberi anlamak için:

Zengin, baharatlı bir kokuya sahip olmalı.

Su testinde gerçek biber dibe çökerken sahtesi eriyebilir.

5. Vanilya vs. Vanilin

Doğal vanilya pahalı olduğu için sentetik vanilin ile değiştirilerek satılıyor.

Gerçek vanilyayı anlamak için:

Kahverengi, ince taneli olmalı. Beyazımsı kalıntılar varsa sahtedir.

Suda tamamen çözünmez, dibe çöker.

6. Kakule

Pahalı olduğu için daha ucuz çeşitlerle karıştırılabiliyor veya yapay boyalarla renklendirilebiliyor.

Gerçek kakuleyi anlamak için:

Güçlü turunçgil ve baharat kokusuna sahip olmalı.

Parlak koyu yeşil renk boya içerdiğini gösterebilir.

Baharat Diye Toz Yemeyin: Sahtesi ve Gerçeği Bu Şekilde Anlaşılıyor - Resim : 2

SAHTE BAHARATI ANLAMANIN YOLLARI

Öğütülmüş yerine bütün baharatları tercih edin.

Güvenilir markaları ve üreticileri seçin.

Aşırı parlak renklere dikkat edin; doğal olmayan renkler boya içeriyor olabilir.

Baharatları koklayın ve tadın; gerçek baharat yoğun bir aromaya sahiptir.

Etiketi kontrol edin: Üretim tarihi, menşei ve bileşenler eksiksiz belirtilmelidir.

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