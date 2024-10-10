Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Çaya Bir Damla Eklemeniz Yeterli: Etkisini Anında Gösteriyor

ANTİOKSİDAN ETKİSİNİ ARTTIRIYOR

Son yapılan araştırmalara göre, limon suyu eklenen ve soğutulan mate çayının antioksidan aktivitesinin arttığı gözlemlendi. Çayı bu şekilde tüketenler, lezzetinin de daha iyi olduğunu belirtti. Benzer şekilde, yeşil ve siyah çaya C vitamini açısından zengin limon suyu eklenmesinin de antioksidan etkisini artırdığı daha önceki çalışmalarla kanıtlanmıştı.

Patricia Bannan, çaya limon eklemenin antioksidanların daha kararlı ve vücut tarafından emilebilir hale gelmesine yardımcı olduğunu ifade ediyor. Bannan, limonun çayın antioksidanları için doğal bir koruyucu görevi gördüğünü ve bu nedenle çaya limon eklemenin akıllıca bir adım olduğunu vurguladı.