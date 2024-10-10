Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Çaya Bir Damla Eklemeniz Yeterli: Etkisini Anında Gösteriyor
Çayın sindirime yardımcı olması ve antiinflamatuar özellikler taşıması, içeriğindeki antioksidanlardan kaynaklanıyor. Ancak uzmanlar, çayın sağlık faydalarını artıracak basit bir bileşenle daha etkili hale gelebileceğini belirtildi..
Kaynak: Haber Merkezi
Antioksidanlar, serbest radikalleri temizleyerek vücuttaki oksidasyonu ve iltihabı azaltan bileşiklerdir. Çayın doğal yapısında antioksidanlar bulunsa da, içeceğe limon suyu eklemek bu yararlı bileşiklerin etkisini daha da artırabilir.
ANTİOKSİDAN ETKİSİNİ ARTTIRIYOR
Son yapılan araştırmalara göre, limon suyu eklenen ve soğutulan mate çayının antioksidan aktivitesinin arttığı gözlemlendi. Çayı bu şekilde tüketenler, lezzetinin de daha iyi olduğunu belirtti. Benzer şekilde, yeşil ve siyah çaya C vitamini açısından zengin limon suyu eklenmesinin de antioksidan etkisini artırdığı daha önceki çalışmalarla kanıtlanmıştı.
Patricia Bannan, çaya limon eklemenin antioksidanların daha kararlı ve vücut tarafından emilebilir hale gelmesine yardımcı olduğunu ifade ediyor. Bannan, limonun çayın antioksidanları için doğal bir koruyucu görevi gördüğünü ve bu nedenle çaya limon eklemenin akıllıca bir adım olduğunu vurguladı.
ÇAYA LİMON EKLEMEK C VİTAMİNİNİ ARTTIRIYOR
George Mason Üniversitesi'nde gıda bilimcisi olan Prof. Dr. Taylor Wallace ise, çaydaki kateşinlerin asidik olmayan ortamlarda kararsız olduğunu belirtiyor. Limon suyu ve C vitamini, kateşinlerin bozulmasını önleyerek bu bileşiklerin daha etkin hale gelmesini sağlıyor. Çaya limon suyu eklemek, aynı zamanda diyetle alınan C vitamini miktarını artırmaya da katkı sağlıyor.
Çay ve limon ikilisinden en iyi faydayı sağlamak için uzmanların önerileri şöyle:
- Taze limon suyu kullanın, bu sayede en yüksek seviyede C vitamini alabilirsiniz.
- Çay sıcaklığını 71°C'nin altında tutun, böylece limondaki antioksidanlar ve C vitamini korunur.
- Limonu, çay soğuduktan sonra ekleyin, bu şekilde antioksidanlar daha iyi korunur.
Ayrıca, uzmanlar çaya süt eklemekten kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Yapılan araştırmalar, süt ürünlerinin çayın antioksidan kapasitesini değiştirebileceğini gösteriyor. Çayınızı en verimli şekilde tüketmek için süt yerine limon tercih edin.