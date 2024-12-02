Bağışıklığı En Yüksek Olan Kan Grubu Belli Oldu: O Kan Grubuna Hastalık Uğramıyor

Çalışmalara göre, O Rh pozitif kan grubuna sahip bireyler, viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı doğal bir direnç gösteriyor. Bu durum, bu kan grubuna sahip kişilerin bağışıklık sistemlerinin, grip gibi yaygın hastalıklardan daha ciddi enfeksiyonlara kadar birçok tehdide karşı daha güçlü bir yanıt vermesiyle açıklanıyor.