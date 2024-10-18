Badem Mi Kabak Çekirdeği Mi? Meğer En Sağlıklısı Buymuş
Sağlıklı yaşam için kuruyemişlerin öğünlerde yer alması büyük önem taşıyor. Peki en çok tercih edilen kuruyemişlerden olan badem mi yoksa kabak çekirdeği mi vücuda büyük oranda etki ediyor? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük yaşamda sağlığa katkıları nedeniyle sıkça tüketilen kuruyemiş ve tohumlar arasında badem ve kabak çekirdeği öne çıkıyor. Peki, bu iki besleyici atıştırmalık arasında hangisi daha sağlıklı? İşte badem ve kabak çekirdeğinin sağlık üzerindeki etkileri ve besin profilleri.
KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELER?
Kabak çekirdeği, bağışıklığı destekleyen manganez ve diğer önemli mineraller açısından oldukça zengin. 28 gram kabak çekirdeği, 151 kalori, 7 gram protein ve 13 gram yağ içerirken, lif ve antioksidanlar bakımından da dikkat çekiyor. Kabak çekirdeği özellikle magnezyum, demir ve çinko gibi minerallerle prostat sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Çalışmalar, kabak çekirdeğinin prostat büyümesi riskini azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca içeriğinde bulunan triptofan, vücutta serotonin ve melatonine dönüşerek uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor.
BADEMİN FAYDALARI NELER?
Badem, yaşlanma karşıtı etkisiyle bilinen E vitamini açısından zengin bir kaynak. 28 gram badem, 164 kalori, 14 gram yağ ve 6 gram protein içeriyor. E vitamini, cilt ve saç sağlığını destekleyerek daha genç bir görünüm kazandırırken, kalp sağlığını da koruyor. Badem ayrıca düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı oluyor, bu da onu diyabet hastaları için ideal bir atıştırmalık haline getiriyor.
KABAK ÇEKİRDEĞİ VE BADEM ARASINDAKİ SEÇİM
Eğer magnezyum ve çinko açısından zengin, protein içeriği yüksek ve kalp sağlığını destekleyen bir besin arıyorsanız, kabak çekirdeği doğru tercih olabilir. Özellikle prostat sağlığına faydaları ve uyku kalitesini artırıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Ancak, omega-6 yağ asitleri bakımından zengin olması nedeniyle bu yağların dengeli tüketilmesi gerektiğini unutmayın.
Badem ise, E vitamini ve tekli doymamış yağlar açısından zengin olup, cilt ve saç sağlığını iyileştirmek, kan şekerini düzenlemek ve kilo yönetimine katkıda bulunmak isteyenler için ideal bir seçim. Ancak yüksek kalori içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.