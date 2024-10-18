Badem Mi Kabak Çekirdeği Mi? Meğer En Sağlıklısı Buymuş

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELER?

Kabak çekirdeği, bağışıklığı destekleyen manganez ve diğer önemli mineraller açısından oldukça zengin. 28 gram kabak çekirdeği, 151 kalori, 7 gram protein ve 13 gram yağ içerirken, lif ve antioksidanlar bakımından da dikkat çekiyor. Kabak çekirdeği özellikle magnezyum, demir ve çinko gibi minerallerle prostat sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Çalışmalar, kabak çekirdeğinin prostat büyümesi riskini azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca içeriğinde bulunan triptofan, vücutta serotonin ve melatonine dönüşerek uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor.

BADEMİN FAYDALARI NELER?

Badem, yaşlanma karşıtı etkisiyle bilinen E vitamini açısından zengin bir kaynak. 28 gram badem, 164 kalori, 14 gram yağ ve 6 gram protein içeriyor. E vitamini, cilt ve saç sağlığını destekleyerek daha genç bir görünüm kazandırırken, kalp sağlığını da koruyor. Badem ayrıca düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı oluyor, bu da onu diyabet hastaları için ideal bir atıştırmalık haline getiriyor.