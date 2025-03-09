Babasından Öğrendi Geçim Kaynağı Oldu! Türkiye'de Başka Yapan Yok, Cevizi Sanata Dönüştürüyor

SABIR VE EMEK GEREKTİREN BİR SANAT

Ceviz kabuklarını işlemek için 5 ila 10 gün arasında bir süre harcadığını ifade eden Akın, bugüne kadar yaklaşık 500 eser ürettiğini söyledi. Sanatını sergileyip hediyeler olarak dağıttığını belirten Akın, bu işin zorluğu kadar keyifli olduğunu da vurguladı.

"Bu iş sabır gerektiriyor. Kullandığım malzemelere hiçbir ücret ödemiyorum, tek bir bedel var; o da emek ve sabır. Ceviz kabuğu çöpe gidecekken ben onu değerlendiriyorum ve içine bir şeyler ekliyorum" diyen Akın, yaptığı sanatla hem kendini zinde hissettiğini hem de atık malzemelerin yeniden hayat bulduğunu söyledi.