Babasından Öğrendi Geçim Kaynağı Oldu! Türkiye'de Başka Yapan Yok, Cevizi Sanata Dönüştürüyor
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Melih Akın, ortopedik engeline rağmen ceviz kabukları ve geri dönüşüm malzemeleriyle sanata olan tutkusunu sürdürüyor. Akın, babasından öğrendiği ceviz işleme sanatını yaşatarak hediyelik eşyalara dönüştürüyor.
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra Babaeski'ye yerleşen Akın, boş zamanlarını değerlendirmek için Babaeski Gençlik Merkezi'ne başvurdu. Burada, dedesi ve babasından öğrendiği ceviz işleme sanatını sürdürmeye başladı. Akın, ceviz kabuklarını kesip içlerini boşaltarak bağlama, kuş, kuş yuvası ve çanta gibi süs eşyaları yapıyor. Ayrıca bazı ceviz kabuklarının içine, atık malzemelerden minyatür figürler yerleştirerek sanatını çeşitlendiriyor.
"DÜNYAMI CEVİZ KABUĞUNA SIĞDIRMAYA ÇALIŞIYORUM"
Akın, yaptığı açıklamada, sanatın hayatında her zaman yer aldığını ve hobi olarak başladığı bu işin büyük ilgi gördüğünü belirtti. “Ceviz kabuğunun içine ne sığar?” sorusunu kendine sorarak, küçük dünyalarını bu kabuklarda yaratmaya karar verdiğini söyledi. Akın, "Hareket kısıtlılığım nedeniyle dünyamı daha küçük hale getirmek istedim. Cevizin içine bir dünya koyarak, bu dünyayı yansıtmaya çalışıyorum" dedi.
Gelecek nesillere örnek olmayı ve anlamlı bir sergi açmayı hedeflediğini belirten Akın, geri dönüşüme dikkat çekerek, atık malzemeleri kullanarak sanatını icra etmeyi sürdürüyor.
SABIR VE EMEK GEREKTİREN BİR SANAT
Ceviz kabuklarını işlemek için 5 ila 10 gün arasında bir süre harcadığını ifade eden Akın, bugüne kadar yaklaşık 500 eser ürettiğini söyledi. Sanatını sergileyip hediyeler olarak dağıttığını belirten Akın, bu işin zorluğu kadar keyifli olduğunu da vurguladı.
"Bu iş sabır gerektiriyor. Kullandığım malzemelere hiçbir ücret ödemiyorum, tek bir bedel var; o da emek ve sabır. Ceviz kabuğu çöpe gidecekken ben onu değerlendiriyorum ve içine bir şeyler ekliyorum" diyen Akın, yaptığı sanatla hem kendini zinde hissettiğini hem de atık malzemelerin yeniden hayat bulduğunu söyledi.
"BENİM DÜNYAM BU CEVİZİN İÇİNDE"
Melih Akın, cevizleri işlerken dış dünyayı unuttuğunu belirterek, "Ben cevizi işlerken başka hiçbir şey görmüyorum, sadece ona odaklanıyorum. Etrafımda ne oluyor, hiç bilmiyorum. O cevizin içinde o günü yaşıyorum" şeklinde konuştu.