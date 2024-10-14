Babaanne Kıyafetleri Yeniden Moda Oldu: Beğenmediğiniz Kıyafetler Bakın Kaç Paraya Satılıyor

Bir zamanlar beğenilmeyen ve "babaanne kıyafetleri" olarak anılan tasarımlar, şimdi yeniden popülerlik kazanmış durumda. Saten yakalı gömlekler, ekoseli vatkalı ceketler, rock tarzı deri ceketler, ispanyol paça pantolonlar ve puantiyeli elbiseler, günümüzde gençlerin tercihleri arasında yer alıyor. Bu kullanılmış ama iyi korunmuş giysilerin fiyatları 200 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.