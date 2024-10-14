Babaanne Kıyafetleri Yeniden Moda Oldu: Beğenmediğiniz Kıyafetler Bakın Kaç Paraya Satılıyor
Bir zamanlar beğenilmeyen ve babaanne kıyafetleri olarak anılan kıyafetler yeniden moda oldu. Bakın bu kıyafetler kaç paraya satılıyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde antikacılar ve koleksiyon meraklıları, 1980-2000 yılları arasında popüler olan fincan takımları, halılar ve perdelerden sonra vintage kıyafetlere yöneldi. Uygun fiyatlı vintage giysilere ulaşmak isteyen gençler, Antika ve Koleksiyon Pazarı ve vintage kıyafetler satan dükkanlara büyük ilgi gösteriyor.
Bir zamanlar beğenilmeyen ve "babaanne kıyafetleri" olarak anılan tasarımlar, şimdi yeniden popülerlik kazanmış durumda. Saten yakalı gömlekler, ekoseli vatkalı ceketler, rock tarzı deri ceketler, ispanyol paça pantolonlar ve puantiyeli elbiseler, günümüzde gençlerin tercihleri arasında yer alıyor. Bu kullanılmış ama iyi korunmuş giysilerin fiyatları 200 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.
Eski görünümlü ancak yeni olan retro giysiler ile sıkça karıştırılan bu tarzın önemli bir özelliği, sunduğu benzersizlik. Öğrencilerin ilgisini çeken vintage kıyafetler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Örneğin, Hasret isimli bir öğrenci, "Ninemin dolabındaki ürünlerle kombinlediğim zamanlar oluyor. 800 liraya 4 parça kışlık ürün alabiliyorum" diyor.
Bir diğer öğrenci Egemen ise, "Arkadaşımın üzerindeki ceketten istiyorum ama sadece bir tane olduğunu söylüyor" şeklinde görüşlerini aktarıyor.