Babaanne İlacı Olarak Biliniyor: 1 Kaşığı Bile Balgam, Hırıltı ve Kuru Öksürüğü Anında Kesiyor

Kara turp, genellikle kızartma ve haşlama gibi çeşitli yemeklerde kullanılmasıyla bilinse de, sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor. Babaanne ilacı olarak bilinen ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen bu sebze, öksürük, balgam ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı etkili bir çözüm sunuyor.