Babaanne İlacı Olarak Biliniyor: 1 Kaşığı Bile Balgam, Hırıltı ve Kuru Öksürüğü Anında Kesiyor
Babaanne ilacı olarak bilinen ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen bu sebzeyle yapılan karışımın 1 kaşığı bile öksürük, balgam ve soğuk algınlığı anında kesiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Değişen hava koşullarıyla birlikte soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlendirmek önem kazanıyor. Bu noktada doğanın sunduğu besinlerden biri olan kara turp, özellikle bağışıklık sistemini desteklemesi ve öksürüğü azaltmasıyla öne çıkıyor.
Kara turp, genellikle kızartma ve haşlama gibi çeşitli yemeklerde kullanılmasıyla bilinse de, sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor. Babaanne ilacı olarak bilinen ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen bu sebze, öksürük, balgam ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı etkili bir çözüm sunuyor.
Kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan kara turp, zencefil, zerdeçal ve bal ile harmanlandığında adeta bir şifa kaynağı haline geliyor. Mevsim geçişlerinde sıkça yaşanan gribal enfeksiyon ve öksürük sorunlarına karşı önerilen bu doğal karışım, kullanıcıların yaşam kalitesini artırıyor.
Sivas’ın Çarşıbaşı Mahallesi’nde sebze perakendeciliği yapan Ferhat Çobanoğlu, bu faydalı formülü yıllar önce babaannesinden öğrendiğini belirtiyor. Çobanoğlu, karışımın soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısına iyi geldiğini vurguluyor. Hem lezzetli hem de şifalı olan bu karışım, kısa sürede hazırlanarak tüketilebiliyor ve “babaanne ilacı” olarak anılıyor.