Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı
Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2022 yılının bitmesiyle yeniden gündeme geldi. Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri okuyanları şok etti. Bulgaristan’ın Nostradamus’u olarak bilen Vanga, 2023’ün felaketler yılı olacağını açıkladı.
Baba Vanga, 1996 yılında yaşamını kaybetmesine rağmen kehanetleri ile insanları şaşırtmaya devam ediyor. Vanga’nın bundan önceki senelerde iddialarda bulunduğu kehanetlerin gerçekleşmesi üzerine 2023’te elde edilen bilgiler okuyucuları merak ettiriyor.
Uzmanlar ve Kahinler tarafından incelenen bilgiler şu şekilde:
BİYOLOJİK SİLAHLARLA SALDIRI
Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları ve öngörüleri yorumlayan uzmanlar, 2023 yılında biyolojik silahlar kullanılabileceğine dikkat çekti. Dünya medyasında yer alan haberlerde özellikle büyük ülkelerin küçük ülkelere biyolojik silahlarla saldırabileceği öne sürüldü.
GÜNEŞ’TE TSUNAMİ
Kör kâhin Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayanlar, Güneş’te meydana gelecek patlamaların ve Güneş tsunamisinin etkilerinin Dünya üzerinde de hissedilebileceğini söyledi.
Dünya’nın manyetik dengesinin bozulabileceğini öne süren uzmanlar, bu patlama ve fırtınalar sebebiyle elektrik kesintileri ve iletişim kanallarında sıkıntılar meydana gelebileceğini de iddia etti. Bu patlamaların sebep olacağı hasarlar ile karanlık çağlara geri dönüleceği de öne sürüldü.