Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı

Dünya’nın manyetik dengesinin bozulabileceğini öne süren uzmanlar, bu patlama ve fırtınalar sebebiyle elektrik kesintileri ve iletişim kanallarında sıkıntılar meydana gelebileceğini de iddia etti. Bu patlamaların sebep olacağı hasarlar ile karanlık çağlara geri dönüleceği de öne sürüldü.