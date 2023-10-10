Baba Vanga’nın ‘Ortadoğu’ kehaneti ortaya çıktı: Söyledikleri gerçek mi oluyor?
Tüm dünyanın gözü Ortadoğu’daki gerilime dikilmişken, Baba Vanga’nın kehanetleri yeniden gündeme geldi. Ünlü kâhinin söyledikleri gerçek mi oluyor? İşte Baba Vanga’nın Orta Doğu ile ilgili kehanetleri…
Hamas'ın İsrail’e cumartesi günü başlattığı saldırılar sonrası yaşananlar tüm dünya basının gündemine oturdu. Hamas, saldırılarda İsrail'e binlerce roket attı, karadan Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim yerlerine sızarak çok sayıda İsrailliyi rehin aldı.
Saldırı, sadece İsrail’de değil, tüm dünyada şoke etkisi yaratırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ilk açıklamasında “Artık bir savaşın içindeyiz” derken İsrail'in Hamas'a vereceği yanıtın çok sert olacağını söyledi.
Tüm bu olanlar da Baba Vanga’nın “büyük Müslüman savaşı” öngörüsünü yeniden gündeme getirdi. Aslında İsrail ile Hamas’ın 2007’den bu yana gerilimli bir ilişkiye sahip olması, Baba Vanga’nın kehanetlerini bu kadar endişe verici kılıyor.
“Balkanların Nostradamusu” olarak bilinen ünlü kâhin; 11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Hint Okyanusu'ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte Barack Obama'nın da ABD başkanlığını tahmin etmişti.
Şimdi de İsrail’de yaşananlar ünlü kâhinin, Avrupa ile “büyük Müslüman savaşı” hakkındaki kehanetlerini akıllara getiriyor. Vanga’nın “büyük Müslüman savaşı” ile ilgili kehaneti, Avrupa işgal edilerek 2043 yılında Müslüman halifeliğinin kurulmasıyla sonuçlanıyor. Ancak Vanga’nın tahminlerinin kesinliği oldukça tartışılıyor, hatta bazıları Vanga’nın böyle kehanetleri olmadığını, çeşitli yorumlarla bu kehanetlerin ortaya çıktığını belirtiyor.