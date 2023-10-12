Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Her şey sonsuza dek değişecek!
ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarını, DAEŞ'in ortaya çıkışını ve Brexit'i öngören Baba Vanga ölümünden önce 2024 yılı için pek çok kehanette bulundu.
12 yaşında görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga, gelecek yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleneceğini, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ise gizemli bir hastalığa yakalanacağını öngördü. Bulgar kahin ayrıca, gelecek yıl deprem, yangın ve sel gibi çok sayıda felaket yaşanacağını tahmin etti. İşte kanserin tedavisinin bulunmasından dünyanın sonunun geleceği yıla Baba Vanga'nın kehanetleri...
Baba Vanga, geleceğe dair doğru tahminleriyle tanınan bir Bulgar kahindi. 1911'de Bulgaristan'da küçük bir köyde doğdu ve 12 yaşında bir kasırga sırasında görme yetisini kaybetti. Baba Vanga, körlüğüne rağmen, gelecekteki olayları tahmin etmek için inanılmaz bir yetenek geliştirdi.
Baba Vanga, yaşamı boyunca, küresel olayları şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin etme yeteneği nedeniyle “Balkanların Nostradamus'u” olarak tanındı. DAEŞ’in yükselişi, Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik 9/11 terör saldırıları ve Brexit oylaması da dahil olmak üzere gerçekleşen çok sayıda tahminde bulundu.
Bazılarının şüphelerine rağmen, Baba Vanga'nın kehanetlerinin çoğu doğru çıktı ve bir kahin olarak ünü yıllar geçtikçe artmaya devam etti. 1996'daki ölümünden sonra bile, tahminleri ve kehanetleri dünyanın dört bir yanındaki insanları etkilemeye devam ediyor ve pek çok kişi onun gelecekle ilgili tahminlerini hevesle bekliyor.
İşte Baba Vanga’nın 2024 yılı için kehanetleri…
KUANTUM HESAPLAMADA İLERLEME
Baba Vanga'ya göre 2024 yılında kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde önemli ilerlemeler yaşanacak.Kuantum bilgisayarların gelişiminin finans, sağlık ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörler üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Bu bilgisayarlar, benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar ve veri analizleri gerçekleştirebilecek.
PUTİN’E SUİKAST GİRİŞİMİ VE AVRUPA'DA AŞIRILIK YANLISI SALDIRILAR
Kâhin ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacağını ve Avrupa'daki aşırılık yanlılarının terör saldırılarının artacağını öngördü.
KÜRESEL EKONOMİK KRİZ
Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını tahmin etti. Bu krizin, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.
TRUMP GİZEMLİ BİR HASTALIĞA YAKALANACAK
Baba Vanga, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2024'te kendisini sağır edecek ve beyin travmasına neden olacak gizemli bir hastalığa yakalacağını tahmin etti.
SİBER SALDIRILARDA ARTIŞ
Baba Vanga, 2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını tahmin etti. Bilgisayar korsanlarının daha sofistike hale geleceği ve elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağı konusunda uyardı. Bu saldırılar potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturabilir.
TIPTA GELİŞMELER
Baba Vanga, 2024 yılında tıp biliminde önemli atılımlar olacağını tahmin etti. Daha önce tedavisi mümkün olmadığı düşünülen hastalıklar için yeni tedaviler ve çareler geliştirileceğini öngördü. Alzheimer hastalığının tedavisinde, bu zayıflatıcı durumdan muzdarip milyonlarca insana umut verecek büyük bir gelişme olacağını öngördü.
KÜRESEL ISINMA FELAKETLERİ
Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını tahmin etti. Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını belirten Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktardı. Kahin, ayrıca Pasifik Kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söyledi.
KANSERİN TEDAVİSİ BULUNACAK
Baba Vanga, 2024'ün kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığı bu yıkıcı hastalıktan kurtaracağı yıl olacağını tahmin etti.
BİR EJDERHA GEZEGENİ ELE GEÇİRECEK
Baba Vanga, "güçlü bir ejderhanın" gezegeni ele geçireceği ve üç devin -muhtemelen Rusya, Çin ve Hindistan- birleşeceği konusunda uyardı. Baba Vanga, hatta üzerinde 100, 5 ve bir sürü sıfır rakamı bulunan kırmızı bir paranın dünya genelinde kullanılacağını tahmin etti.
UZAYLILARLA TEMAS
Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.
DÜNYANIN SONU NE ZAMAN GELECEK?
Baba Vanga, dünyanın sonunun 5079 yılında geleceğini tahmin etmiş ancak buna neyin sebep olacağına dair bir açıklama yapmamıştı.