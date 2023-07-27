Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Dünya sonsuza kadar değişecek
Geçmişte yapmış olduğu öngörülerin gerçekleşmesiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen her yıl gündeme gelen yeni gelecek tahminleriyle adını yaşatmaya devam ediyor.
Daha önce bir çok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilmişti. 12 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve öngörüleriyle ünlenmiş olan Baba Vanga'nın öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülüyor.
Kör Kahin'in geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiğine inanılmakta. İşte kanserin tedavisinin bulunmasından küresel ısınmaya kadar Baba Vanga'nın kehanetleri...
UZAYLILARLA TEMAS
Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.
KANSERİN TEDAVİSİ BULUNACAK
Baba Vanga, 2024'ün kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığı bu yıkıcı hastalıktan kurtaracağı yıl olacağını tahmin etti.