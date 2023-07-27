Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Dünya sonsuza kadar değişecek

Daha önce bir çok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilmişti. 12 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve öngörüleriyle ünlenmiş olan Baba Vanga'nın öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülüyor.