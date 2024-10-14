Ayvalık Açıklarında Kaçak Göçmen Operasyonu: 24 Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında 24 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

Ayvalık Açıklarında Kaçak Göçmen Operasyonu: 24 Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, 2'si çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA

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