Ayva, Armut, Nar, Kivi Değil: En Çok Enerji Veren Meyve Belli Oldu

ENERJİYİ TAVAN YAPAN MEYVELER

Muz, karbonhidrat ve potasyum içeriğiyle sporcuların en çok tercih ettiği meyvelerden biridir. Doğal şeker ve lif açısından zengin olan elma ise uzun süreli enerji sağlar. C vitamini deposu olan portakal, hem enerjinizi artırır hem de vücudunuzu nemlendirir.