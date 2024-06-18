Ayrılık acısına çare bulundu!

Yeni bir araştırma 400 sterlinlik (16 bin 632 lira) bir başlık takarak bu belirtilerin azaltılabildiğini gösterdi.

10Haber’de yer alan habere göre, araştırmaya ayrılık acısı yaşayan 36 gönüllü katıldı. Üç gruba ayrılan katılımcılara transkraniyal doğru akım uyarımı (tDCS) başlıkları takıldı. Günde iki kere 20 dakikalığına takılan başlık ile beyne hafif elektrik akımları verildi.

Bir grupta akım dorsolateral prefrontal korteksi (DLPFC) hedeflerken, diğerinde ventrolateral prefrontal korteksine (VLPFC) uygulandı. 'Kontrol grubu' olarak adlandırılan üçüncü gruba ise sanki bir deney yapılıyormuş gibi davranıldı ama gerçekte bir şey uygulanmadı.

Beynin ön lobunda yer alan ve duygu düzenlemesinden sorumlu bölgelerin hedeflendiği araştırmada daha önceki nörogörüntüleme (beyin görüntüleme) çalışmalarının ayrılık deneyimi ile yas süreci arasında nöropsikolojik bir bağlantı olduğunu ve beynin bu spesifik bölgesini kapsadığını gösterdiği belirtildi.

Journal of Psychiatric Research’te yayınlanan araştırma sonucuna göre hem DLPFC hem de VLPFC bölgelerine verilen akım sahte grupla karşılaştırıldığında ayrılık acısı semptomlarını önemli ölçüde azalttı, depresif ve kaygılı durumu iyileştirdi. Ancak DLPFC uyarımının VLPFC’den daha etkili olduğu sonucuna varıldı.

Tedavinin durdurulmasından bir ay sonra katılımcıların hala kendini daha iyi hissettiği belirtildi. Araştırmanın yazarları sonuçların umut verici olduğunu belirterek daha geniş katılımcılarda deneylerin tekrarlanması gerektiğinin altını çizdi.