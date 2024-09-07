Aylarca Bozulmayı Unutuyorlar: Domatesleri İlk Günkü Tazelikleriyle Saklamanın En Etkili Yolu
Uygun olmayan saklama koşulları, en çok sevilen yiyeceklerden domatesin erken bozulmasına neden olabilir. Uzmanlar, domatesleri yaklaşık bir ay boyunca ilk günkü tazeliklerinde saklamanın tüyolarını paylaştı.
Dünyanın en çok tüketilen meyvesi domatesi uygun koşullarda saklamanız halinde bir aya yakın süre kullanabilirsiniz.
Birçok insan, fazla kalan domatesleri buzdolabına koymayı tercih ediyor. Ancak bu davranış domateslerin birkaç hafta içerisinde bozulmasına ve lekelenmesine neden olmakta. Beslenme uzmanları, domatesleri uygun şekilde saklamanız halinde bozulma sürelerini iki katına kadar uzatabileceğini belirtirken, bu basit yöntemin tüm ayrıntılarını aşama aşama açıkladı.
DOMATESLER HAFTALARCA BOZULMUYOR
Domateslerin tazelik süresini etkileyen temel faktörler, onları dolaba nasıl yerleştirdiğiniz ve yakınlarda nelerin bulunuyor oluşudur. İşte domatesleri uzun süre boyunca ilk günkü tazeliklerinde saklamanın tüyosu...