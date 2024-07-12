Aylar geçse de zeytinleriniz çürümeyecek: Üzerine 1 kaşık eklemeniz yeterli. Zeytin nasıl muhafaza edilir?

Zeytin, kahvaltıların olmazsa olmaz lezzetlerinden bir tanesi olurken zeytinin düzenli şekilde tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece önemlidir.

Zeytinler, doğal yağ içeren önemli gıdalar arasında yer alırken zeytin tüketimi başta kolesterol sağlığını olumlu yönde etkileyebilmektedir.

Pek çok farklı faydası bulunan zeytinin şüphesiz en zor kısmı muhafaza sürecidir. Yanlış şekilde muhafaza edilen zeytinler kısa sürede çürüme sürecine girerken zeytinleri aylarca taze tutmanın sırrı bulundu…