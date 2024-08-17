Aylar Geçse Bile Yumuşamıyor, Çürümüyor ve Filizlenmiyor: İşte Soğanı Taze Tutan Saklama Yöntemi
Birçok yemekte kullandığımız soğan, sıcak havalarda hızla bozulabiliyor. Ancak geleneksel saklama yöntemleriyle soğanları ilk günkü tazeliklerinde muhafaza etmek ve filizlenerek yumuşamalarını engellemek mümkün. İşte soğanları aylarca sağlıklı şekilde saklamanın yolu
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, vatandaşların alışveriş alışkanlıklarında da değişiklik yaşanmasına neden oldu.
Gün aşırı yapılan zamlar, milyonlarca insanın "Yeniden zam gelmeden kilolarca almalıyım" zihniyetine bürünmesine neden olurken, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden soğan ve patatesler son günlerde çuvallar ile satılıyor.
SOĞANLARI AYLARCA İLK GÜNKÜ TAZELİKTE TUTUYOR
Bu tür besinleri topluca almak ekonomik bir fayda sağlıyor olsa da, yaz aylarında soğan gibi gıdaların hızlıca bozuluyor olması, kilolarca soğanın çöpe gitmesiyle sonuçlanabilir. Satın alınan soğanların kısa sürede yumuşamasını ya da filizlenmesini engellemek ve onları uzun süre taze tutabilmek ise doğru yöntemleri kullanmaktan geçiyor.
İşte aylar geçse bile soğanların bozulmamasını sağlayan yöntem...
Dolaba ya da kilere kaldırılan soğanların aylarca taze kalmasının yolu, doğru saklama yöntemlerinden geçiyor. Yaz aylarında havalar ısınıyor olsa bile, soğanları mümkün oldukça nemsiz, serin ve karanlık bölgelerde saklamak gerekiyor. Ancak soğanları korumak için asla buzdolabını kullanmamalısınız.
Çünkü buzdolabına atılan soğanlar, soğuk ve nemli ortamın etkisiyle hızla çürümeye ve yumuşak bir dokuya dönüşmeye başlayacaktır. Soğanları saklarken kapalı kapların yerine hava akışının kesintisiz olarak akacağı fileleri kullanmak, saklama ömrünü uzatan bir diğer faktör olacaktır.
SOĞANLARIN YANINA PATATES YAKLAŞTIRMAYIN
Soğanları uzun süre boyunca taze şekilde saklamak istiyorsanız, asla yanlarına patates yaklaştırmamalısınız. Yapıları gereği çevrelerine oldukça fazla gaz salgılayan patatesler, bu özellikleri nedeniyle soğanların erkenden filizlenmesine yol açar.
Soğanların bir bütün olarak sağlam saklanmasının diğer yolu ise çürükleri ayıklamaktan geçiyor. Bir çuvalın içerisinde yer alan çürük soğanlar, diğer soğanların da hızlıca bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle haftada bir kez çuvalın içindeki soğanları kontrol etmekte ve bozulma belirtisi gösterenleri ayırmakta fayda var.