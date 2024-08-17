Aylar Geçse Bile Yumuşamıyor, Çürümüyor ve Filizlenmiyor: İşte Soğanı Taze Tutan Saklama Yöntemi

Dolaba ya da kilere kaldırılan soğanların aylarca taze kalmasının yolu, doğru saklama yöntemlerinden geçiyor. Yaz aylarında havalar ısınıyor olsa bile, soğanları mümkün oldukça nemsiz, serin ve karanlık bölgelerde saklamak gerekiyor. Ancak soğanları korumak için asla buzdolabını kullanmamalısınız.



Çünkü buzdolabına atılan soğanlar, soğuk ve nemli ortamın etkisiyle hızla çürümeye ve yumuşak bir dokuya dönüşmeye başlayacaktır. Soğanları saklarken kapalı kapların yerine hava akışının kesintisiz olarak akacağı fileleri kullanmak, saklama ömrünü uzatan bir diğer faktör olacaktır.



SOĞANLARIN YANINA PATATES YAKLAŞTIRMAYIN



Soğanları uzun süre boyunca taze şekilde saklamak istiyorsanız, asla yanlarına patates yaklaştırmamalısınız. Yapıları gereği çevrelerine oldukça fazla gaz salgılayan patatesler, bu özellikleri nedeniyle soğanların erkenden filizlenmesine yol açar.



Soğanların bir bütün olarak sağlam saklanmasının diğer yolu ise çürükleri ayıklamaktan geçiyor. Bir çuvalın içerisinde yer alan çürük soğanlar, diğer soğanların da hızlıca bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle haftada bir kez çuvalın içindeki soğanları kontrol etmekte ve bozulma belirtisi gösterenleri ayırmakta fayda var.