Aydın'da Bayram Günü Kan Aktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yaşanan arbedede Furkan Samet Bacaksız (25) vücuduna altığı bıçak darbesi ile yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bacaksız’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bacaksız burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bacaksız’ın ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğulurken, polis ekipleri kimliği belirlenen bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA