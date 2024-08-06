Ayaklarınızı Kontrol Edin: Bu Belirtiler Kalp Sorunlarına İşaret Ediyor

Vücudumuzdaki tüm organların ve sistemlerin durumu, kalbin ve kan akışının işleyişine bağlıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vücudumuzun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan sorunlar, mutlaka ayak sağlığımızda olumsuz değişikliklere neden olmakta.



BU AYAK HASTALIKLARI KALP SORUNUNA İŞARET EDİYOR OLABİLİR



Bu nedenle ayak sağlığına dikkat etmek, aynı zamanda vücudumuz için de oldukça belirleyici bir önem taşıyor. Bu nedenle uzmanlar, ayaklarda ortaya çıkacak sorunların kalp sağlığı için tetikleyici olabileceğini belirtirken, hasta bir kalbe işaret eden ayak sorunları şu şekilde sıralandı...