Ayakkabıların Su Geçirmesini Engelleyen Yöntem: Sürünce Yağmur Suyu Yağ Gibi Kayacak
Kış aylarının ve yağmurlu havaların en büyük problemlerden biri, ayakkabıların su geçirmesidir... Ancak su geçirmez ayakkabılar almaya gerek kalmadan basit bir yöntemle ayakkabılarınızın su geçirmesini engelleyebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarında yağmur ve kar, ayakkabılarınızın su geçirmesine neden olabilir ve bu da ayaklarınızın sürekli ıslanmasına yol açar. Ayakkabılarımız ne kadar su geçirmez olurlarsa olsun, uzun süreli su temasında ayaklarımızın ıslanmasına neden olabilir. Ancak, endişelenmenize gerek yok! Evde uygulayabileceğiniz basit ve etkili yöntemlerle, ayakkabılarınızı su geçirmez hale getirebilir ve kış boyunca kuru ayaklarla dolaşabilirsiniz.
AYAKKABILARIN SU GEÇİRMESİNİ ÖNLEYECEK YÖNTEM
Evde bulunan sıradan bir balmumu, deri ayakkabılarınızı sudan koruyacak doğal bir kalkan görevi görebilir. Bu yöntem, hem ayakkabıların ömrünü uzatacak hem de ayaklarınızı kuru tutacaktır.
NASIL UYGULANIR?
Öncelikle ayakkabınızı iyice temizleyin ve kurutun. Renksiz bir balmumu seçin ve ayakkabınızın tüm yüzeyine eşit şekilde sürün. Balmumu, derinin gözeneklerine nüfuz ederek suyun içeri girmesini engelleyecektir.
Balmumu tamamen eriyene kadar bir saç kurutma makinesi ile ayakkabınızı ısıtın. Bu işlem, balmumunun deriye daha iyi yapışmasını sağlayacaktır. Fazla balmumunu yumuşak bir bezle silerek ayakkabınızı parlatabilirsiniz.
Bu yöntem, özellikle nubuk ve süet gibi doğal deri ayakkabılar için uygundur. Ancak, yapay derilere veya kumaş ayakkabılara uygulanmamalıdır. Ayakkabılarınızı düzenli olarak kontrol ederek, balmumunu gerektiğinde yenileyebilirsiniz. Piyasada satılan özel deri bakım ürünleri de bulunmaktadır. Ancak, balmumu kadar doğal ve ekonomik olmayabilirler. Bu basit yöntem sayesinde, yağmurlu havalarda da rahatlıkla dışarı çıkabilir ve ayaklarınızın kuru kalmasını sağlayabilirsiniz.