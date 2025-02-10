Ayak Şekliniz Zekanızı Ele Veriyor: Meğer Böyle Ayaklar Yüksek Zekanın Belirtisiymiş

AYAK KEMERİNİN PSİKOLOJİYLE İLİŞKİSİ

Bu ilginç bulgular, ayak kemeri şeklinin, duruşumuz, hareketlerimiz ve hatta kişilik özelliklerimiz üzerindeki etkilerini gösteriyor. Örneğin, düztaban olan kişiler daha dışa dönük ve sosyal olduğu için vücut dilleri de daha açık olabilir. Yüksek kemerli ayaklara sahip kişiler ise daha içe dönük ve düşünceli olduğu için vücut dilleri daha kapalı olabilir.