Ayak Kokusundan Eser Bırakmayacak Doğal Çözüm: Pis Kokuları Hemen Yok Ediyor

HAFTADA 2 GÜN UYGULAYIN

Haftada 2 gün uygulanabilecek bu yöntem için bir leğeni 2 litre ılık su ile doldurun ve içerisine 2 su bardağı sirke ve limon suyu ekleyin. Ayaklarınızı bu karışımda 30 dakika bekletin, ardından sabunla yıkayıp iyice kurulayın.

Ayrıca, bir kap ılık suya 4 yemek kaşığı Epsom tuzu ve 3 damla lavanta yağı ekleyin. Ayaklarınızı su soğuyana kadar bekletin ve sonrasında kurulayın. Epsom tuzu, aşırı terlemeyi önleyici etkisi ile bilinirken, lavanta yağı antibakteriyel özelliklere sahiptir.