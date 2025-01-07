Ay Takviminin Kara Günü! 8 Ocak'ta Ortalık Karışacak: 12 Burcu da İlgilendiriyor

ASLAN

Sevdiklerinizden gelebilecek eleştirileri fazla ciddiye almayın. Onların niyeti size destek olmak, bu yüzden söylediklerini yapıcı bir şekilde değerlendirin.

BAŞAK

Çevrenizdeki uygunsuz davranışlara karşı sakin kalmalısınız. Tepki vermektense görmezden gelmek, sizin için daha kazançlı olacaktır.

TERAZİ

Başkalarının çatışmalarını çözmek için araya girmekten kaçının. Bugün bu tür girişimler sizi istemeden tartışmanın bir parçası haline getirebilir.