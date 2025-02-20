Avrupa'nın En Güzel Plajları Belli Oldu: Türkiye'den de İki Plaj Listeye Girdi

Dünyanın önde gelen seyahat platformlarından Tripadvisor, her yıl olduğu gibi bu yıl da gezginlerin yorumları ve puanlamalarıyla belirlenen "Gezginlerin Seçimi 2025" listesini açıkladı. Avrupa’nın en güzel plajlarının sıralandığı prestijli listede Türkiye’den iki plajın yer alması, ülkemizin turizmdeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.