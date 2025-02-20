Avrupa'nın En Güzel Plajları Belli Oldu: Türkiye'den de İki Plaj Listeye Girdi
Seyahat platformu Tripadvisor, Gezginlerin Seçimi 2025 listesinde Avrupa'nın en güzel plajlarını açıkladı. Listede Türkiye'den de iki plaj sıralamaya girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen seyahat platformlarından Tripadvisor, her yıl olduğu gibi bu yıl da gezginlerin yorumları ve puanlamalarıyla belirlenen "Gezginlerin Seçimi 2025" listesini açıkladı. Avrupa’nın en güzel plajlarının sıralandığı prestijli listede Türkiye’den iki plajın yer alması, ülkemizin turizmdeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
TÜRKİYE'DEN İKİ PLAJ LİSTEYE GİRDİ
Antalya’nın masmavi denizi ve uzun kumsalıyla ünlü Konyaaltı Plajı, listede 18. sırada kendine yer buldu. Özellikle şehir merkezine yakın konumu ve sunduğu sosyal imkanlarla hem yerli hem de yabancı turistlerin favori plajları arasında yer alıyor.
Muğla’nın doğal güzellikleriyle büyüleyen İztuzu Plajı ise Avrupa’nın en iyi 14. plajı olarak dikkat çekti. Caretta carettaların koruma altında yaşadığı bu özel plaj, doğa severlerin ve huzur arayanların vazgeçilmez rotalarından biri olmayı sürdürüyor.
Tripadvisor’ın hazırladığı bu liste, yaz tatili planları yapan gezginler için Türkiye’yi cazip bir seçenek haline getirirken, turizm sektörüne de moral oldu. Eşsiz güzellikleriyle dikkat çeken Konyaaltı ve İztuzu plajları, Akdeniz’in serin sularında tatil yapmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.
İşte Avrupa’nın en güzel 10 plajı:
1. Elafonissi Beach, Yunanistan
2. Praia da Falésia, Portekiz
3. Playa de Muro, İspanya
4. Myrtos, Yunanistan
5. Spiaggia dei Conigli - Sicilya, İtalya
6. Playa de Maspalomas, İspanya
7. Plage de Palombaggia, Fransa
8. Tropea, İtalya
9. Reynisfjara, İzlanda
10. Falassarna, Yunanistan