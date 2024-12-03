Avrupalıların Yıllardır Kullandığı Yöntem: Renkler İlk Günkünden Daha Canlı Oluyor

Birçok kişi çamaşırların yüksek sıcaklıkta yıkandığında daha temiz olacağını düşünüyor. Ancak bu yöntem, kıyafetlerin zamanla yıpranmasına ve renklerinin solmasına yol açabiliyor. Özellikle düşük derecelerde yıkanan giysiler, hem temizliğini koruyor hem de formunu daha uzun süre muhafaza ediyor.

Aynı şekilde, hassas yıkama veya elde yıkama programlarının tercih edilmemesi de sık yapılan hatalardan biridir. Oysa çamaşırları renklerine göre sınıflandırarak (beyazlar, renkliler, koyu renkler) doğru program seçildiğinde, hassas yıkama dahi giysilerinizi yeterince temizleyebilir.