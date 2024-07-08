Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Yabancı dizi ve filmlere aşinalığı olanlar, özellikle Avrupa ülkelerinde evlerde ayakkabı ile dolaşmanın sıradan bir durum olduğuna şahit olmuştur. Türkiye'de dar bir sınıf dışında görülmeyen bu davranış, Batı ülkelerinde öylesine yaygın bir norm haline gelmiştir ki, "Ayakkabılarını çıkarır mısın?" teklifinde bulunmak bile birçok ülkede kabalık olarak kabul edilir. Peki neden ev içerisinde ayakkabı ile dolaşmak bazı kültürlerde ayıp kabul edilirken, bazılarında normal karşılanıyor?
Türkiye'de, küçük bir elit topluluk dışında her şehir ve ekonomik sınıf için evde ayakkabı ile dolaşmak normal olarak kabul edilmez.
Doktorlar tarafından hijyen nedeniyle de sıkıntılı olarak değerlendirilen bu alışkanlık, Doğu kültüründe kabalık olarak yorumlanabiliyor. Buna karşın İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ayakkabı ile evde gezmek, günlük rutinin değişmez parçaları arasında.