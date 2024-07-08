Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?

Türkiye'de, küçük bir elit topluluk dışında her şehir ve ekonomik sınıf için evde ayakkabı ile dolaşmak normal olarak kabul edilmez.



Doktorlar tarafından hijyen nedeniyle de sıkıntılı olarak değerlendirilen bu alışkanlık, Doğu kültüründe kabalık olarak yorumlanabiliyor. Buna karşın İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ayakkabı ile evde gezmek, günlük rutinin değişmez parçaları arasında.