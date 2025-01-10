Avrupa Ülkelerinin Hayvan Sevgisi Ortaya Çıktı! Türkiye Bakın Listede Kaçıncı Sırada

Evcil hayvan sahipliği, Avrupa genelinde yaygın bir alışkanlık olsa da Türkiye’nin bu konuda diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldığı görüldü.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye, hem kedi hem de köpek sahipliği sıralamasında son sıralarda yer aldı.

TÜRKİYE’DE EVCİL HAYVAN SAHİPLİĞİ ORANLARI

Türkiye’deki evlerin yalnızca %5’inde en az bir köpek bulunurken, %14’ünde en az bir kediye rastlanıyor. Ancak bu rakamlar, yalnızca ev içinde bakılan hayvanları kapsıyor. Sokakta bakılan kedi ve köpeklerin sayısı hakkında net bir veri bulunmuyor.