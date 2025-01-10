Avrupa Ülkelerinin Hayvan Sevgisi Ortaya Çıktı! Türkiye Bakın Listede Kaçıncı Sırada
Avrupa ülkelerinde evcil hayvan sahipliği üzerine yapılan araştırma sonuçlandı. Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti.
Evcil hayvan sahipliği, Avrupa genelinde yaygın bir alışkanlık olsa da Türkiye’nin bu konuda diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldığı görüldü.
Yapılan araştırmalara göre, Türkiye, hem kedi hem de köpek sahipliği sıralamasında son sıralarda yer aldı.
TÜRKİYE’DE EVCİL HAYVAN SAHİPLİĞİ ORANLARI
Türkiye’deki evlerin yalnızca %5’inde en az bir köpek bulunurken, %14’ünde en az bir kediye rastlanıyor. Ancak bu rakamlar, yalnızca ev içinde bakılan hayvanları kapsıyor. Sokakta bakılan kedi ve köpeklerin sayısı hakkında net bir veri bulunmuyor.
AVRUPA’DA KEDİ SAHİPLİĞİ SIRALAMASI
Kedi sahipliği konusunda liderliği Romanya alırken, Polonya ve Letonya ilk üçte yer alıyor. Türkiye ise kedi sahipliği sıralamasında 30. sırada bulunuyor. İşte Avrupa’nın kedi sahipliği sıralamasında öne çıkan ülkeleri:
1- Romanya %48
2- POLONYA %41
3- LETONYA %37
4- MACARİSTAN %34
5- RUSYA %34
6- BELÇİKA %33
7- LİTVANYA %32
8- PORTEKİZ %32
9- SLOVENYA %32
10- FRANSA %31
11- İSVİÇRE %31
30- TÜRKİYE %14
31- YUNANİSTAN %13
KÖPEK SAHİPLİĞİ SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Köpek sahipliği konusunda Macaristan birinci sırada yer alırken, Polonya ve Romanya onu takip ediyor. Türkiye, köpek sahipliği sıralamasında 31. sıraya yerleşmiş durumda. İşte Avrupa’daki köpek sahipliği oranlarına göre ilk sıralar:
KÖPEK SAHİPLİĞİ:
1- MACARİSTAN %50
2- POLONYA %49
3- ROMANYA %45
4- ÇEKYA %42
5- PORTEKİZ %39
6- SLOVENYA %39
7- LİTVANYA %34
8- BİRLEŞİK KRALLIK %33
9- BELÇİKA %30
10- HIRVATİSTAN %29
11- SLOVAKYA %29
30- İSVİÇRE %12
31- TÜRKİYE %5
TÜRKİYE SOKAK HAYVANLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Türkiye, evcil hayvan sahipliğinde Avrupa’nın gerisinde olsa da sokak hayvanları ile öne çıkıyor. Özellikle sokak kedileri ve köpeklerine yönelik toplumsal duyarlılık ve bireysel çabalar bu durumu dengelemeye çalışıyor. Sokakta bakılan hayvanların sayısı tam olarak bilinmese de Türkiye’nin bu alandaki kültürel farklılığı dikkat çekiyor.