Avrupa Ülkelerinde Taharet Musluğu Meğer Bu Yüzden Yokmuş: Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Avrupa'da yaşayan bireyler için taharet musluğu, alışılmadık bir hijyen aracı olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede su kullanımı, tuvalet sonrası temizlikte yaygın olarak tercih edilen bir yöntem olmaktan çok, alternatif bir uygulama olarak kalmaktadır. Dünya genelinde birçok kültürde, tuvalet sonrası temizlikte su kullanımı hijyenin temel unsurlarından biri olarak kabul edilirken, Avrupa'da bu durum farklı bir seyir izlemiştir.

Taharet musluğunun Avrupa'da yaygın olmamasının başlıca nedenleri şu şekilde...

Kaynak: Haber Merkezi