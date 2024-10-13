Avcılar E-5'te Kaza: 4 Yaralı

İstanbul Avcılar'da E-5 otoyolunda 2 araç kaza yaptı ve kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Avcılar E-5'te Kaza: 4 Yaralı

İstanbul Avcılar’da seyir halindeki iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Topkapı istikametinde seyir halindeki 34 FFH 539 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından yola savrulan araca, aynı istikamette giden 34 EBT 595 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki aracın karıştığı kazada Serhat E., Emine A., Doğanay K. ve Arzu B. yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptı.

Kaynak: İHA

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