Atlas Okyanusu'nda Yaşıyordu: Marmara Denizi'nde İlk Defa Ortaya Çıktı!

"YERLİ TÜRLERİN AZALMASINA YOL AÇABİLİR"

Karakulak, Grida'nın istilacı bir tür olmadığını ancak yerli türlerle rekabete girebileceğini vurguladı. "Her yeni gelen tür, olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilir. Ticari değeri olan türleri değerlendirebiliriz, ancak bu rekabet yerli türlerin azalmasına yol açabilir. Grida’nın ekosistem üzerindeki etkilerini zamanla göreceğiz" diye ekledi.

Karakulak ayrıca, bu balığın beslenme şekline bağlı olarak ekosistemde hangi türlerin zarar görebileceğinin ilerleyen yıllarda netleşeceğini belirtti. "Karadeniz’e giren deniz salyangozu da benzer bir örnek. Bu salyangoz ekonomik olarak değerlendiriliyor, ihracatı yapılıyor ancak Karadeniz'deki kara midyelerin azalmasına yol açtı. Her yeni türün hem faydası hem de zararı olabilir, bu dengeyi gözden kaçırmamak gerek" ifadelerini kullandı.