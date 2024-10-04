Atlas Okyanusu'nda Yaşıyordu: Marmara Denizi'nde İlk Defa Ortaya Çıktı!
Ege, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda yaşam alanı bulan Grida balığı, Marmara Denizi'nde su altı kamerasıyla ilk kez görüntülendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 Ekim'de Marmara Denizi'ne zıpkınla dalış yapan Volkan Topcu, yaklaşık 20 metre derinlikte, yaşam alanı normalde Atlas Okyanusu'nun doğusu, Ege ve Akdeniz olan Grida balığı ile karşılaştı. Daha önce Marmara'da görülmeyen bu balığı kısa süreliğine kaydetmeyi başaran Topcu, balığın kayaların arasına saklanmasıyla takibi bıraktı.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Saadet Karakulak, iklim değişikliği nedeniyle balık göçlerinin güneyden kuzeye doğru kaydığını belirtti.
"MARMARA'DA İLK DEFA GÖRÜLDÜ"
Karakulak, "Grida balığı Marmara Denizi'nde daha önce rastlanmamış bir tür. Akdeniz'den Marmara ve Karadeniz'e göç eden pek çok türü artık gözlemlemeye başladık. Mavi yengeç, kupes ve siganus gibi balıkların ardından, şimdi de orfoz ailesinden bir türün Marmara Denizi'nde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, Marmara için yeni bir tür ve ilk defa kaydediliyor" dedi.
"YERLİ TÜRLERİN AZALMASINA YOL AÇABİLİR"
Karakulak, Grida'nın istilacı bir tür olmadığını ancak yerli türlerle rekabete girebileceğini vurguladı. "Her yeni gelen tür, olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilir. Ticari değeri olan türleri değerlendirebiliriz, ancak bu rekabet yerli türlerin azalmasına yol açabilir. Grida’nın ekosistem üzerindeki etkilerini zamanla göreceğiz" diye ekledi.
Karakulak ayrıca, bu balığın beslenme şekline bağlı olarak ekosistemde hangi türlerin zarar görebileceğinin ilerleyen yıllarda netleşeceğini belirtti. "Karadeniz’e giren deniz salyangozu da benzer bir örnek. Bu salyangoz ekonomik olarak değerlendiriliyor, ihracatı yapılıyor ancak Karadeniz'deki kara midyelerin azalmasına yol açtı. Her yeni türün hem faydası hem de zararı olabilir, bu dengeyi gözden kaçırmamak gerek" ifadelerini kullandı.