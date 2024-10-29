Atatürk'ün Parfümünü Kolonya Haline Getirdi, Adını 'Sonsuzluk' Koydu

'MERAK EDEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR'

Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Özmen, "Dolmabahçe'de yatağının yanındaki, saatinin yanında bulunan bu şişeyi zamanında bir parfümör arkadaşımız araştırıyor. Ondan sonra bunu yurt dışında bir koleksiyonerden buluyor. Bunu Türkiye'de bir firmaya ürettiriyor. Biz de kokuyu orada bulduk açıkçası. Müşterilerimizden çok olumlu tepki aldık. Hatta bunu bilmeyen çok fazla insan var ve bunu öğrendiğinde çok sevinen, bize internet üzerinden ulaşan insanlar oldu. Gerçekten bu kokuyu merak eden çok fazla insan var; bizim gibi" dedi.