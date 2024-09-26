Ata Toprağını Yeşertti: Sadece Kurusunu Bin Liraya Satıyor! İlacı Bıraktı Bu Meyveyi Tüketiyor

1270 rakımlı Karahıdırlı köyünde, 3 yıl önce diktiği aronya fidelerinden bu yıl yaklaşık 1 ton ürün elde eden Serin, bu meyveyi kilogramı 200-250 TL’den satışa sunarken, kurutulmuş hali ise 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor. Bu başarılı girişim, sadece aile ekonomisine katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bölgede alternatif tarım ürünlerinin denenmesi adına umut verici bir örnek oldu.

TALEP YOĞUN SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Mersin’in verimli topraklarında yıl boyunca farklı ürünlerin hasat edilmesiyle dikkat çeken tarım sektörü, genç girişimcilerin cesur adımlarıyla daha da renkleniyor. Halil Serin de bu yenilikçi girişimcilerden biri olarak aronya üretimine yöneldi. Kendi ata toprağını değerlendirerek başladığı bu yolculukta, kısa sürede başarılı sonuçlar aldı. Serin, “Üç yıl önce ektiğimiz aronya fideleri bu yıl ilk meyvesini verdi. Yaklaşık 1 ton hasat ettik. Aronya, insanlar tarafından yeni keşfedilen bir ürün, siparişler gelmeye başladı ve biz de bu talebe yetişmeye çalışıyoruz” diyerek aronya meyvesinin henüz keşfedilme sürecinde olduğunu belirtti. Gelecek yıl için üretimi iki katına çıkararak 2 ton ürün elde etmeyi hedeflediğini ifade eden Serin, ürünün raf ömrünün uzun olması sayesinde daha geniş bir pazara hitap etmeyi amaçlıyor.