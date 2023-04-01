Asyalılar kişilik analizini bu testle yapıyor: Koltuk testiyle kişiliğinizi öğrenmeye hazır mısın?
Koltuk testi, son dönemde Asya halkı tarafından popüler halen gelen bir kişilik testi. Öyle ki Asyalılar yeni tanıştıkları insanı koltuk testiyle analiz ediyorlar.
Asyalıların kişilik özelliklerini belirlemek için yaptığı koltuk testi, son dönemlerde popüler hale geldi. Peki oturmak istediğiniz koltuğa göre siz kimsiniz?
1. HEDEF KOLTUĞU
Bu koltuğu seçtiysen risk alabilen, gözü kara biri olduğun anlamına geliyor. Korkusuzca hareket edebilen ve hiçbir şeyden çekinmeyen bir yapın olsa da hedefin hep en iyisine ulaşmak olduğu için pişmanlık duymadan ilerleyebiliyorsun. İnsanların seni yargılamasından korkmuyor ve kendi bildiğin yolda her zaman hedefe doğru ilerliyorsun.
2. MANEVİ KOLTUK
Sen en zor insanı bile yumuşatıp çözebilecek kabiliyete sahip, kalbi sevgiyle kaplanmış iyilik ve merhamet yüklü bir insansın. Her sıkıntının üstesinden yüksek maneviyatınla ve sabrınla geliyor, bu durumdan asla şikâyet etmiyorsun. Bu özelliğin seni bazen zor durumda bıraksa da sen doğruluktan asla vazgeçmeyecek donanıma sahipsin.
3. KAŞİF KOLTUĞU
Denemekten asla vazgeçmeyen, yeni keşifler ve icatlar oluşturmaktan zevk alan kâşif ruhlu bir insansın. Çoğu zaman bu özelliğinle seni Çelebi’ye benzetseler de ruhunun derinliklerinde tüm dünyayı kucaklamak isteyen bir çocuk olduğunu en iyi sen biliyorsun.