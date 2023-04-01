Asyalılar kişilik analizini bu testle yapıyor: Koltuk testiyle kişiliğinizi öğrenmeye hazır mısın?

1. HEDEF KOLTUĞU

Bu koltuğu seçtiysen risk alabilen, gözü kara biri olduğun anlamına geliyor. Korkusuzca hareket edebilen ve hiçbir şeyden çekinmeyen bir yapın olsa da hedefin hep en iyisine ulaşmak olduğu için pişmanlık duymadan ilerleyebiliyorsun. İnsanların seni yargılamasından korkmuyor ve kendi bildiğin yolda her zaman hedefe doğru ilerliyorsun.