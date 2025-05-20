Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? İşte 2025 Aşure Günü Tarihi ve Muharrem Ayı Takvimi

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Aşure Günü ile ilgili aramalar hız kazandı. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu kutsal dönemin tarihleri de merak konusu oldu. Peki, 2025 yılında Aşure Günü hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet verilerine göre 2025 Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihi…

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılı itibarıyla Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. Bu ay, İslam inancında sadece yeni yılın başlangıcı değil, aynı zamanda ibadet, sabır ve manevi yenilenme ayı olarak da kabul ediliyor.

AŞURE GÜNÜ 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen ve dini açıdan son derece önemli olan Aşure Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bu özel gün, hem ibadetle hem de aşure tatlısı yaparak ve paylaşarak geçirilir.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan kutsal bir gündür. Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi olayların bu günde gerçekleştiğine inanılır. Aynı zamanda, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit edilmesi de bu günün matem yönünü oluşturur.

Kaynak: Haber Merkezi