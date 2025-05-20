Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? İşte 2025 Aşure Günü Tarihi ve Muharrem Ayı Takvimi

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem yaklaşıyor, milyonlarca kişi Aşure Günü’nün tarihini merak ediyor. Peki 2025 Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? İşte 2025 Aşure Günü Tarihi ve Muharrem Ayı Takvimi

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Aşure Günü ile ilgili aramalar hız kazandı. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu kutsal dönemin tarihleri de merak konusu oldu. Peki, 2025 yılında Aşure Günü hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet verilerine göre 2025 Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihi…

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılı itibarıyla Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. Bu ay, İslam inancında sadece yeni yılın başlangıcı değil, aynı zamanda ibadet, sabır ve manevi yenilenme ayı olarak da kabul ediliyor.

AŞURE GÜNÜ 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? İşte 2025 Aşure Günü Tarihi ve Muharrem Ayı Takvimi - Resim : 1

Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen ve dini açıdan son derece önemli olan Aşure Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bu özel gün, hem ibadetle hem de aşure tatlısı yaparak ve paylaşarak geçirilir.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan kutsal bir gündür. Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi olayların bu günde gerçekleştiğine inanılır. Aynı zamanda, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit edilmesi de bu günün matem yönünü oluşturur.

Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın En Büyük Camileri Belli Oldu: Türkiye'den Sadece 5 Cami Listede Girdi Dünyanın En Büyük Camileri Belli Oldu: Türkiye'den Sadece 5 Cami Listede Girdi
Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Bu Yöntemle Şak Diye Baldan Tatlı Kavunu Anlayabilirsiniz! Meğer Bu Kadar Basitmiş Bu Yöntemle Şak Diye Baldan Tatlı Kavunu Anlayabilirsiniz! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Saklı Cennet İstanbul'a Sadece 2 Saat Uzaklıkta! Giden Müptelası Oluyor Saklı Cennet İstanbul'a Sadece 2 Saat Uzaklıkta! Giden Müptelası Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat, 'Daha İyi Fırsat' Diyerek Duyurdular Uzmanlardan Altın İçin Üst Üste Uyarı! Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat