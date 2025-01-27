Astrolog Dinçer Güner ‘Tesadüf Değil!’ Diyerek Duyurdu: 12 Burç 48 Saat Bunu Yaşayacak

Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, Merkür ile Kuzey Ay Düğümü arasında 12 burcun sekstil açısının etkisi altında olduğunu belirtti. Güner, bu açının 2 gün süreceğini ve bu süreçte önemli gelişmeler yaşanabileceğini vurguladı.

Güner, bu dönemde kişilerin kendilerini daha rahat ifade edebileceğini, geleceğe yönelik planlarına yeni yönler verebileceklerini ve doğru kişilerle anlamlı bağlantılar kurabileceklerini açıkladı. Ayrıca, bu süreçte zihinlerde aniden beliren fikirlerin hızlı bir şekilde pratiğe dökülebileceğini belirtti.

‘DÖNÜM NOKTASI OLACAK’

Ünlü astrolog, gelecek günlerde yeni tanışmaların ve mevcut ilişkilerde daha derin sohbetlerin yaşanabileceğini ifade ederek, bazı durumlarda tek bir doğru cümlenin veya samimi bir görüşmenin, gelecekte önemli bir dönüm noktası yaratabileceğini belirtti.

‘TESADÜF DEYİP GEÇMEYİN’

12 burcu da uyaran Güner, “Önümüzdeki 2-3 gün karşılaşacağınız olayları tesadüf diyip geçmeyin! Belki de kulağınıza çalınan bir söz, okuyacağınız bir yazı veya katılacağınız küçük bir etkinlik sizi hayatınızın bambaşka ve çok daha tatmin edici bir yoluna götürecektir” ifadelerini kullandı.