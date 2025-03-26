Astrolog Dinçer Güner ‘Bir Şey Desem Olmaz, Susarsam İçime Oturur’ Diyerek Uyardı! İşte 26 Mart 2025’te Yaşanacaklar

Astrolog Dinçer Güner, 26 Mart 2025 tarihli günlük burç yorumlarını paylaştı. Güner, 12 burcu birden uyardı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Astrolog Dinçer Güner ‘Bir Şey Desem Olmaz, Susarsam İçime Oturur’ Diyerek Uyardı! İşte 26 Mart 2025’te Yaşanacaklar

Bugün gökyüzünde Mars ile Şiron arasında bir kare açı oluşuyor. Peki, bu astrolojik hareket burçları nasıl etkileyecek? Dinçer Güner, gökyüzündeki bu etkileşimin ne gibi duygusal ve fiziksel yansımaları olabileceğine dair yorumlarını paylaştı.

KAZALAR VE SAĞLIK KONTROLLERİNE DİKKAT

Dinçer Güner'in yorumuna göre, Mars ve Şiron arasındaki kare açı, kazalar, düşmeler, çarpmalar, kesikler ve yanıkların gündeme gelmesine neden olabilir. Bu dönemde sağlık kontrollerinin yapılması önem taşıyor. Ayrıca, geçmişte deneyimlediğimiz bir olayın yeniden gündeme gelerek üzmesi de olası.

Astrolog Dinçer Güner ‘Bir Şey Desem Olmaz, Susarsam İçime Oturur’ Diyerek Uyardı! İşte 26 Mart 2025’te Yaşanacaklar - Resim : 1

DUYGUSAL ZORLUKLAR VE AİLEVİ SORUNLAR

Bugün, cesaretin kırılması ve aile içindeki sorunların gündeme gelmesi de olasılıklar arasında. Güvende hissetmeme veya güven arayışında karmaşa yaşanabilir. Kendini ifade etmekle duygusal baskıları bastırmak arasında gidip gelmek, bu dönemde zorlu bir içsel mücadeleye yol açabilir.

Dinçer Güner'in vurguladığı gibi, “Bir şey desem olmaz, susarsam içime oturur” gibi duygusal bunalımlar yaşanabilir. Ayrıca, yakınlarınızın ilgisiz davranışları, içsel huzursuzluklara yol açabilir.

Astrolog Dinçer Güner ‘Bir Şey Desem Olmaz, Susarsam İçime Oturur’ Diyerek Uyardı! İşte 26 Mart 2025’te Yaşanacaklar - Resim : 2

BEDENİNİZE DİKKAT EDİN

Astrolog, Mars ve Şiron arasındaki etkileşimin, özellikle mide, göğüs, diş sıkma ve çene kasılması gibi bedenin belirli bölgelerinde gerginlik yaratabileceğine de dikkat çekti. Bu dönemde, duygusal sıkışmışlık ve stres, bedensel tepkilerle kendini gösterebilir.

Burçlar bugün, duygusal olarak zorlayıcı bir süreçten geçebilir. Dinçer Güner, kişisel duygusal dengeyi sağlamak adına bu enerjiyi bilinçli bir şekilde yönetmek gerektiği konusunda uyardı.

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