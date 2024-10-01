Asla Erimeyen Taze Fasulye Yemeğinin Sırrı: 40 Yıllık Şefler Bu Tarifi Kullanıyor
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan taze fasulye yemeği, doğru teknikler uygulandığında mükemmel bir lezzet ve kıvam sunuyor. Şeflerin ustalıkla hazırladığı bu özel tarifle taze fasulyenin erimeden, lezzetini kaybetmeden pişirilmesi mümkün.
Kaynak: Haber Merkezi
Zeytinyağlı taze fasulye, özellikle yaz aylarında sofraların baş tacı olarak bilinir. Hem pratik hem de besleyici bu yemek, sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Beslenme uzmanlarına göre taze fasulye, yüksek vitamin ve lif içeriğiyle sağlığa birçok fayda sağlıyor. İşte, hem tam kıvamında hem de besleyici zeytinyağlı taze fasulye tarifi:
Malzemeler:
750 gram taze fasulye
2 adet kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
4 adet büyük boy domates
3 diş sarımsak
1 çay bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz
Hazırlık Aşamaları:
Kuru soğanları ince ince doğrayarak yemeklik hale getirin.
Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
Taze fasulyeleri güzelce ayıklayıp doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın.
Geniş bir tencereye zeytinyağını koyarak soğanları üzerine serpiştirin.
Üzerine fasulyeleri, ardından doğranmış domates ve sarımsakları ekleyin.
Tuzu ve şekeri ilave edip, sıcak suyu ekleyerek kısık ateşte 40 dakika pişirin.
Bu basit ama etkili yöntemle taze fasulyeniz hem erimeden pişecek hem de tüm lezzetini koruyacak. Zeytinyağlı taze fasulye tarifi, hem sofralarınıza renk katacak hem de sağlıklı beslenmeye katkı sağlayacak.