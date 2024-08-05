Asla Çamaşır Makinesinde Yıkamamanız Gereken 7 Kıyafet

Çamaşır makineleri hem zaman ve enerjiden hem de elde yıkama sırasında harcanacak su miktarından tasarruf etmemizi sağlıyor olsa da, bazı kıyafetleri asla çamaşır makinesinin tamburuna sokmamalıyız.



Çamaşır makinesine girmeleri halinde hem giysilerde kalıcı hasar bırakan hem de makineye zarar veren bu kıyafetleri elde yıkamanız ya da kuru temizlemeye vermeniz gerekiyor. İşte çamaşır makinesinde yıkamamanız gereken 7 kıyafet...



MAYOLAR



Deniz ya da havuzlarda kullanıldığı için saatlerce suyun içerisinde kalmaya uygun olarak tasarlanan mayolar, bu özelliklerine rağmen çamaşır makineleri için uygun değildir. Özellikle vücuda tam oturan ve kilo alınması ya da verilmesi halinde giyilmesi zorlaşan mayoların çamaşır makinesinde yıkanması, mayonun formunun bozulmasına ve yıpranmasına neden olur.



Ayrıca mayolar, tasarımları gereği ipli yapıda olduğundan, bu iplerin çamaşır makinesinde sıkışması sonucunda binlerce liralık arızalar meydana gelebilir. Siz de mayolarınızı uzun süre kullanmak istiyorsanız çamaşır makinelerini tercih etmemelisiniz.