Asla Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Yapmanın Yolu! 1 Hafta Taze Kalıyor

Kurabiye, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak çoğu zaman kurabiyeler birkaç gün içinde bayatlar ve tazeliğini kaybeder. İşte bu noktada, hem uzun süre tazeliğini koruyan hem de enfes bir lezzete sahip olan bir tarif arayışına gireriz. Bugün sizlerle, asla bayatlamayan ve her lokmasında keyif alacağınız enfes bir tuzlu kurabiye tarifini paylaşacağız. Üstelik yapımı da oldukça pratik!