Asla Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Yapmanın Yolu! 1 Hafta Taze Kalıyor
Asla bayatlamayan kurabiye tarifi! En iyi tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte malzemeleri...
Kurabiye, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak çoğu zaman kurabiyeler birkaç gün içinde bayatlar ve tazeliğini kaybeder. İşte bu noktada, hem uzun süre tazeliğini koruyan hem de enfes bir lezzete sahip olan bir tarif arayışına gireriz. Bugün sizlerle, asla bayatlamayan ve her lokmasında keyif alacağınız enfes bir tuzlu kurabiye tarifini paylaşacağız. Üstelik yapımı da oldukça pratik!
MALZEMELER
125 gr tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
3 yemek kaşığı sirke
1 yumurta (akı içine sarısı üstüne)
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı çörek otu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
TARİF
Tereyağı, sıvıyağ, yumurta akı, sirke ve pudra şekeri karıştırın.
Kalan malzemeyi de ekleyip kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.
Kurabiyeleri minik minik yuvarlayın.
Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün.
180 derece önceden ısıtılmış fırında alt kısımları pembeleşinceye kadar pişirin.
Bu tarifle hazırladığınız tuzlu kurabiyeler, çay saatlerinizi daha keyifli hale getirecek ve misafirlerinizi hayran bırakacaktır. Hem pratik hem de uzun süre dayanıklı olan bu lezzetli kurabiyeleri mutlaka denemenizi öneririz. Şimdiden afiyet olsun!