Aşk Acısını Unutmak İsteyenler Buraya Koşuyor: Efsanesiyle Şaşırtıyor, Gören Hayran Kalıyor

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde bulunan 'aşk acısını dindiren şelale' olarak ün kazanan Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, nisan ayının ortasında yağan karla birlikte bambaşka bir güzelliğe büründü. Karla kaplanan bölgenin etkileyici manzarası, havadan dron ile görüntülendi.

Ulukaya Şelalesi, yalnızca doğasıyla değil, taşıdığı efsane ile de dikkat çekiyor. Mitolojik anlatıya göre, aşk tanrısı Eros’un büyük aşkı Selamnos, karşılıksız aşk acısına dayanamayarak canına kıyar. Eros, sevdiğinin anısını yaşatmak için onun bedenini Ulukaya’daki bu şelaleye dönüştürür. Rivayete göre, bu şelaleden su içen, yüzünü yıkayan ya da mendilini ıslatanlar aşk acısından kurtuluyor.

AŞK ACISINI UNUTMAK İSTEYENLER ORAYA KOŞTU

2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından doğal sit alanı olarak ilan edilen bölge, 2020 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kesin korunacak hassas alan statüsü kazandı. O tarihten bu yana Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Bugüne dek yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildiği belirtiliyor.

Hem mistik efsanesi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ulukaya Şelalesi, aşk acısından kurtulmak isteyenlerin yolunu tuttuğu sembolik bir nokta haline gelmiş durumda. Her mevsim farklı güzellik sunan bölge, özellikle bahar ve yaz aylarında turist akınına uğruyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ulus ilçe merkezine 17 kilometre mesafede yer alan şelale, 10 metre genişliğinde bir kaya oyuntusundan çıkıyor ve 25 metrelik yükseklikten dökülüyor. Aynı zamanda 4 kilometre uzunluğundaki kanyon, yürüyüş ve doğa keşifleri için ideal bir rota sunuyor.

Nisan ayında yağan karla birlikte, doğa bir kez daha kartpostallık bir görünüme bürünürken, bölgeden kaydedilen dron görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Kaynak: DHA