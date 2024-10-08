Asırlık Ürün Tescil Yolunda... Lezzeti ve Kalitesi Bambaşka: 'Özel Olarak Gelip Bu Cevizi Alıyorlar'

"ÖZEL OLARAK GELİP BU CEVİZİ ALIYORLAR"

Ceviz üreticisi İsmail Umut, bu yıl sıcak nedeniyle cevizde verim düşüklüğü yaşandığını ama lezzet ve aromasında bir olumsuzluk olmadığını kaydederek, "Adana'da çok fazla ceviz satışı var ama özel olarak gelip bu cevizi alıyorlar. Bölgemizde sulama sorunu çözülürse daha çok üretim ile bölge ekonomisi canlanacaktır" diye konuştu.