Asırlık Ürün Tescil Yolunda... Lezzeti ve Kalitesi Bambaşka: 'Özel Olarak Gelip Bu Cevizi Alıyorlar'
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde asırlık ceviz ağaçlarında yetişen, lezzeti ve aromasıyla dikkat çeken Çeralan cevizi hasat edildi. Saimbeyli Belediyesi, Kaymakamlık ve Kozan Ticaret Odası, Çeralan cevizine coğrafi işaret alınması için çalışmalara başladı.
Kaynak: İHA
Bin rakımlı Çeralan Mahallesi'nde kendiliğinden yetişen ve eşsiz lezzetiyle bilinen Çeralan cevizi, geleneksel yöntemlerle hasat edilerek damlarda kurutulmaya bırakıldı.
Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, "Bu doğal ve organik cevizin lezzetini tescillemek için akademik çalışmalar yapıyoruz" dedi.
KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Başkan Dal, cevizdeki yüksek lezzet ve yağ oranının Çeralan cevizini diğer çeşitlerden ayırdığını belirterek, bölge halkını bu değerli ürünü markalaştırmak için desteklediklerini ifade etti.
"ÖZEL OLARAK GELİP BU CEVİZİ ALIYORLAR"
Ceviz üreticisi İsmail Umut, bu yıl sıcak nedeniyle cevizde verim düşüklüğü yaşandığını ama lezzet ve aromasında bir olumsuzluk olmadığını kaydederek, "Adana'da çok fazla ceviz satışı var ama özel olarak gelip bu cevizi alıyorlar. Bölgemizde sulama sorunu çözülürse daha çok üretim ile bölge ekonomisi canlanacaktır" diye konuştu.