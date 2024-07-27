Aşırı Sıcaklar Türkiye'yi Hamam Böceği Yuvasına Çevirdi! Kurtulmak İçin Mutfak ve Odalara Bunu Koyun

HAMAM BÖCEKLERİNDEN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?



Hamam böcekleriyle etkili mücadele edebilmek için bilinen birçok yol bulunuyor. Her şeyden önce evlerde yapılacak düzgün temizlik, hamam böceklerini kovmak için en etkili yöntemdir çünkü bu tip canlılar, çoğu zaman pis alanlarda yaşamaktan hoşlanıyor.



Evlerinizde bulunan parke ve halıların üzerine düşmüş gıda kırıntılarını toplamayın ve derin bir temizlik yapın. Özellikle yaz aylarında besinlerinizi açıkta bırakmamayı ve kaplar içerisinde buzdolabında saklamayı alışkanlık haline getirin. Bu durum sizi hem hamam böceklerine karşı hem de gıda zehirlenmesine karşı koruyacaktır.



EVDEKİ BU KOKULAR HAMAM BÖCEKLERİNİ KOVUYOR



Evlerin köşe ve nemli alanlarında yaygın olarak kullanabileceğiniz lavanta, nane, limon gibi doğal essanslar ile böcekleri evinizden kovabilirsiniz.



Bu yöntemlerin yanı sıra, böceklerle mücadele etmek için akla ilk gelen formül olan böcek ilaçları da oldukça etkili sonuçlar verebilir. Son dönemlerde kokusuz üretiliyor olsalar da, bu tür ilaçların kullanılacağı alanlarda kısa süre boyunca bulunmamak ve özellikle çocuk ve hamileleri bu alanlardan uzakta tutmak önemlidir.



Tüm bu formüllerin ardından ev yapacağınız bu formül ile hamam böceklerine karşı mükemmel bir koruma sağlayabilirsiniz. İşte gereken malzemeler...