Aşırı Sıcaklar Türkiye'yi Hamam Böceği Yuvasına Çevirdi! Kurtulmak İçin Mutfak ve Odalara Bunu Koyun
Türkiye'de artan sıcaklıklar, 81 ilin tamamında görülen hamam böceği sayısının artmasına neden oldu. Hijyenik olmayan ve taşıdıkları mikroorganizmalar nedeniyle hastalığa neden olan bu canlılara karşı mücadele etmek için basit ve etkili yöntemler bulunuyor.
Temmuz ayında tarihin en yüksek sıcaklıkları görülürken, küresel ısınmanın tetiklediği bunaltıcı sıcaklıklar, milyonlarca hamam böceğinin görünür hale gelmesine neden oldu.
Sıcaklıklar nedeniyle yüzeye çıkan hamamböcekleri, özellikler evlerde açıkta bırakılan gıdalara, yerlere dökülen kırıntılara ve su birikintilerine yoğunlaşıyor. Yatakların ve dolapların altına saklanarak huzursuzluğa yol açan hamam böceklerinden kurtulmanız ise sağlığınız açısından oldukça önemli.
Çünkü bu canlıların, taşıdıkları mikroorganizmalar, bakteriler ve zararlı virüsler ile insanların enfekte olmasına ve hastalık kapmasına neden olabilmekte.
HAMAM BÖCEKLERİNDEN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?
Hamam böcekleriyle etkili mücadele edebilmek için bilinen birçok yol bulunuyor. Her şeyden önce evlerde yapılacak düzgün temizlik, hamam böceklerini kovmak için en etkili yöntemdir çünkü bu tip canlılar, çoğu zaman pis alanlarda yaşamaktan hoşlanıyor.
Evlerinizde bulunan parke ve halıların üzerine düşmüş gıda kırıntılarını toplamayın ve derin bir temizlik yapın. Özellikle yaz aylarında besinlerinizi açıkta bırakmamayı ve kaplar içerisinde buzdolabında saklamayı alışkanlık haline getirin. Bu durum sizi hem hamam böceklerine karşı hem de gıda zehirlenmesine karşı koruyacaktır.
EVDEKİ BU KOKULAR HAMAM BÖCEKLERİNİ KOVUYOR
Evlerin köşe ve nemli alanlarında yaygın olarak kullanabileceğiniz lavanta, nane, limon gibi doğal essanslar ile böcekleri evinizden kovabilirsiniz.
Bu yöntemlerin yanı sıra, böceklerle mücadele etmek için akla ilk gelen formül olan böcek ilaçları da oldukça etkili sonuçlar verebilir. Son dönemlerde kokusuz üretiliyor olsalar da, bu tür ilaçların kullanılacağı alanlarda kısa süre boyunca bulunmamak ve özellikle çocuk ve hamileleri bu alanlardan uzakta tutmak önemlidir.
Tüm bu formüllerin ardından ev yapacağınız bu formül ile hamam böceklerine karşı mükemmel bir koruma sağlayabilirsiniz. İşte gereken malzemeler...
DOĞAL YÖNTEMLER İLE HAMAM BÖCEKLERİNİN KÖKÜNÜ KAZIYIN
1 litre suya, 1 fincan sirke ve 10 damla lavanta esansı ekleyin. Bu karışımı sprey şişesine dökün ve böceklerin bulunduğu bölgelere sıkın. Bu aroma, böcekleri rahatsız edecektir.
1 fincan sıvı sabun, 1 fincan su, 1 fincan bulaşık sabunu, 1 fincan etil alkol ve 10 damla lavanta esansını birleştirin. Bu karışımı sprey şişesine doldurup, böceklerin aktif olduğu bölgelere sıkın. Kuruduktan sonra temizleyin.
Hamam böceklerinden kalıcı olarak arınmak için sürekli ve etkin bir mücadele yöntemi benimsemek şarttır. Bu tekniklerle, evinizi hamam böceği tehdidinden arındırabilir ve huzurlu bir yaşam alanı inşa edebilirsiniz.